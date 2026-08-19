Nieta de un ganador del Kentucky Derby de forma invicto debuta en La Rinconada

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La nueva generación de potros de dos años hará su primera aparición en los principales clásicos del turf nacional. Los eventos centrales de la jornada son el Clásico Gradisco GII (para machos) y el Clásico Julián Abdalá GIII (para hembras), ambos reservados para ejemplares nacionales e importados de dos años. Los competidores se medirán en distancia de 1.100 metros como parte de la agenda de 13 carreras de la reunión número 33 del año en el Hipódromo La Rinconada.

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En el inicio del juego del 5y6 Nacional, a la altura de la octava carrera del programa dominical, se realizará la quinta edición del Clásico Julián Abdalá GIII. La carrera está dirigida a potras de dos años en una distancia de 1.100 metros, con una nómina oficial de 11 dosañeras inscritas.

En dicha competencia, el entrenador de purasangres Fernando Parilli Araujo presentará en su debut a la dosañera Miye (USA). La potra nació el cinco de febrero del 2024 y fue adquirida por el agente de Julio Rada en la Ocala Breeders’ Sales de marzo del 2025 por un precio de $30.000, según el portal Equibase. Posteriormente, el Stud Z.M. compró a la corredora y ahora la presenta con sus colores oficiales.

La potra de dos años es hija del semental Honor A.P. en la yegua Prominently por Nyquist. Su madre es hija del campeón purasangre y renombrado semental Nyquist, recordado porque ganó de manera invicta el Kentucky Derby GI de la temporada 2016.

La División de Tomatiempos del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) no incluyó información actualizada de la potra en sus hojas de ajustes publicadas recientemente.