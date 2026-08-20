Talento comprobado: El aprendiz de tres kilos va por más triunfos en La Rinconada

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Lo que inició como una breve invitación desde el hipódromo de Valencia hacia la arena capitalina de La Rinconada es hoy una sólida realidad profesional. Este joven profesional de la fusta cumple jornadas diarias de trabajo en las distintas caballerizas del óvalo de Coche, con la firme intención de exhibir sus capacidades sobre los lomos de los ejemplares.

El potencial del fusta novato cuenta con un amplio respaldo estadístico: Su efectividad en el circuito de Hinava le permitió acumular hasta el momento 16 victorias en calidad de aprendiz, condición que le otorga un valioso descargo de tres kilos en cada uno de los ejemplares a montar.

El triunfo con Mía Sophia como carta de presentación

Desde sus primeras presentaciones en el coso capitalino, el joven látigo dejó una grata impresión entre entrenadores y propietarios. La afición recuerda su faena del pasado 19 de julio a bordo de la yegua Mía Sophia, pupila del preparador Juan Carlos García Mosquera para los colores del Stud "Excelso". Tras aquella victoria, el propietario Ing. Carlos Fermín elogió públicamente la destreza y sobriedad del fusta novato.

Dicho respaldo sirvió como impulso directo para captar la atención de nuevos establos en la búsqueda de mayores oportunidades dentro de la arena de Coche.

Estrategia en el libro de montas para la R33

A su llegada al principal óvalo del país de manera permanente, el fusta estableció una alianza estratégica con el profesor Manuel Vásquez, encargado de gestionar su libro de compromisos de monta. El trabajo en equipo rinde frutos de cara a la reunión número 33 del calendario oficial, cartelera en la cual el aprendiz firmó un total de seis actuaciones.

Durante la sesión de traqueos matutinos de este miércoles, el látigo ofreció sus impresiones al equipo de Meridiano Web sobre su presente laboral y la preparación de sus conducidos:

"Primero que nada debo dar las gracias a Dios por cada oportunidad recibida, eso es una bendición. Estoy agradecido con cada uno de los entrenadores que me dieron la confianza de montar sus ejemplares en esta nueva jornada de carreras. De verdad no he podido trabajar a la mayoría de ellos en la mañana porque son piezas fuertes que requieren de traqueador; sin embargo, he supervisado su disposición en cancha y andan en excelente forma.

Agradezco a mi agente Manuel Vásquez por su labor, formamos un buen equipo. En manos de Dios todo saldrá bien para que sigan los éxitos y los nuevos triunfos. Mil bendiciones para toda la afición".