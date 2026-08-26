Yoelbis González: “Este lote no va a detener a esta yegua en La Rinconada”

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Desde el instante en que la nómina oficial confirmó la inscripción de la yegua importada Violence And Peace en el Clásico Sprinters (Grado I), la afición hípica desató intensos debates sobre el verdadero alcance de la corredora.

El desafío de enfrentar a los machos en una prueba de alta velocidad despierta enorme expectativa entre los fanáticos, quienes analizan si la valiosa linajuda cuenta con las herramientas necesarias para cruzar la meta en ganancia durante este compromiso de máxima exigencia.

Permiso especial y optimismo en la previa: Grado Uno R34

Aunque el jinete profesional Yoelbis González cumple actualmente con una sanción reglamentaria de dos meses, las normativas vigentes le otorgaron una licencia especial al tratarse de un evento selectivo de Grado I. De esta manera, el fusta confirmó su presencia sobre la pupila del entrenador Oscar Manuel González. Durante la jornada de traqueos de este miércoles, el equipo de Meridiano Web abordó al profesional nativo de La Guaira para conocer de primera mano las condiciones del ejemplar:

“Saludos a toda la fanaticada, efectivamente este fin de semana tengo la oportunidad de participar en una de las pruebas selectivas de la jornada, específicamente el Clásico Sprinters que disputaremos en la primera válida para el 5y6.

Violence And Peace muestra una campaña espectacular desde su arribo a La Rinconada. Se mantiene de forma impecable en la pista y evoluciona a paso firme con cada carrera y cada trabajo matutino.

Tengo la certeza de que este lote no limitará su rendimiento. Es una yegua de notable calidad con altísimas posibilidades de lograr el triunfo. Envío mis mejores deseos a toda la afición y agradezco este espacio periodístico.”