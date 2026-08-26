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La temporada hípica nacional continua este domingo con la celebración de la jornada número 34 del año, con una agenda de 12 carreras, en donde se disputarán las pruebas clásicas en búsqueda de mejores ejemplares Sprinters del 2026, en la selectiva en distancia de 1.200 metros dentro de las válidas del 5y6 Nacional.

La Rinconada: Ganadora clásica regresa a la pista de La Rinconada luego de 168 días sin correr

En la última carrera dominical y prueba de los acumulados del 5y6 Nacional, se va a disputar el Clásico Sprinters GI para yeguas nacionales de tres y más años, en distancia de 1.200 metros, la cual tiene una nómina de 11 yeguas a competir, y el entrenador Oscar Manuel González participará con dos de sus yeguas.

Una de ellas, es la hembra alazana de cinco años, Bella Catira con la monta del jinete profesional Francisco Quevedo para los colores del Stud M & J, la cual tiene una ausencia en las jornadas oficial es de 168 días sin competir en prueba alguna. Su última actuación la cumplió el pasado 22 de febrero del año en curso, donde llegó segunda de Fleet Street en 1.200 metros.

Bella Catira es una yegua criolla, nacida del cruce entre el semental Fantástico Roberto en Arnelys Princess por Solitary Visión en las praderas del Haras Alegría, la cual tiene una campaña general de siete triunfos en 14 actuaciones y tres victorias en nueve presentaciones en la distancia de 1.200 metros. Es ganadora del Clásico Peggy Ázqueta G2 de la temporada 2025.

Su trabajo más reciente lo realizó el pasado 21 de agosto, donde marcó tiempos de 63,2 en 1.000 metros con un impresionante remate de 11.4 y parciales de 76, 2p / 90,4 /apareado con Raphaella, en pelo, dio a conocer la División de toma tiempos del INH.