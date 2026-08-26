Esto dijo Jesús Antonio Romero del ejemplar Quiriquireño de cara al 5y6 en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de ajustes matutinos de este miércoles 26 de agosto dejó importantes declaraciones en la pista del óvalo de Coche. El preparador de purasangres Jesús Antonio Romero atendió al equipo de deportes hípicos de Meridiano.net con miras a la reunión número 34 de la presente temporada, fijada para este domingo 30 de agosto.

El profesional suma dos triunfos en lo que va de año y alista sus herramientas para concretar una nueva visita al recinto de ganadores.

El reto de repetir en semanas consecutivas: La Rinconada

A pesar de cumplir con un exigente calendario de actuaciones seguidas, el ejemplar Quiriquireño saldrá a la pista caraqueña consolidado como una de las cartas de mayor fuerza dentro del cuadro del 5y6 nacional. Su actuación previa ratificó la gran condición física que atraviesa en la cuadra, elemento que le otorga la etiqueta de candidato principal en el lote.

En medio de su jornada de supervisión matutina, Romero ofreció detalles de primera mano sobre la condición actual de su conducido antes de afrontar la competencia:

“Efectivamente, esta semana asumimos el compromiso con el ejemplar Quiriquireño, un caballo que correrá de manera seguida. El pupilo viene de perder una carrera casi increíble en su salida anterior, pero dentro de la pista demostró una enorme capacidad competitiva.

Para esta nueva oportunidad contaremos con el oportuno descargo del fusta Leomar Sangronis. Mantengo toda la fe de ver a mi presentado en la decisión estelar de la segunda válida para el 5y6 nacional”.