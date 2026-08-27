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La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el ciclo no válido de la reunión N°34

Esta es la información por consenso de los pronosticadores de las publicaciones más acertadas a nivel nacional para la orientación de las diferentes jugadas exóticas que se puedan presentar ante el inicio del 5y6

Por

Gustavo Mosqueda
Jueves, 27 de agosto de 2026 a las 11:10 am
La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el ciclo no válido de la reunión N°34
Foto: José Félix Lara
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El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

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¡El día domingo 30 de agosto, juega y gana con el 5y6 Nacional en el hipódromo La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 01:00 pm, con una jornada de seis apasionantes carreras antes del inicio del 5y6 nacional. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: Sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

En el marco de la continuación de actividades hípicas en el mes de agosto, la jornada de carreras promete ser espectacular, ya que dentro del 5y6 nacional se llevaran dos pruebas selectivas denominadas: Clásico Sprinters (GI) y Clásico Sprinters Yeguas (GII) en recorrido de 1.200 metros.

PRIMERA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS
Monegasca  11
Rue Du Bac 10
Aslaug  7
Aguamarina  2

SEGUNDA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS
La Dama  14
Sicarigua 10
Amboise 4
Srta. Emiliana  1
Queen Vanemar 1

TERCERA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS
Huracán Cumanés  10
Don Thiago 8
Zio Giaccof 6
El Pequeño José  5
Chon Brady  1

CUARTA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS
La Super Kat 11
Yaqui Desing 7
Waya Waya 4
Linda Ilusión  3
Namekun 3

QUINTA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS
Khoolzan (USA)  10
Rey de Copas  7
Tintorero 6
Mahomes 4
Invader 3

SEXTA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS
Rompeparadigmas  10
Reina Amada 8
Madame Walker  7
Coffee Time 4
Elorza Princess 1

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