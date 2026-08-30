La Rinconada: Estos son los retirados de la reunión N°34 del 30-08-2026

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Este domingo 30 de agosto, la acción hípica regresa al óvalo de La Rinconada con la disputa de la reunión 34. La programación constará de 12 emocionantes pruebas y tendrá como platillo fuerte los Clásicos Sprinters (G1) y Sprinters Yeguas (G2) sobre 1.200 metros, dos eventos de jerarquía que formarán parte del popular 5y6 nacional a partir de la 1:00 p.m.

La Rinconada: Retiros Ejemplares Jornada 34

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH), como es habitual cada domingo por la mañana, publica un último listado de los ejemplares que han sido retirados de las competencias debido a razones médicas o decisiones reglamentarias. Esta práctica es fundamental para mantener la transparencia y el bienestar de los caballos participantes.

Los responsables del hipódromo trabajan arduamente para asegurar que todos los ejemplares estén en óptimas condiciones para participar, donde se prioriza siempre su salud y seguridad.

Los ejemplares retirados hasta los momentos en la reunión 34 son:

Carrera 2 #1 Queen Tita por Cólico.

Carrera 4: #4 Yaqui Desings por Claudicación Miembro Anterior Izquierdo.

Carrera 5: #5 Khoolzan (USA) por Claudicación Miembro Anterior Izquierdo.

Carrera 7: #1 Pan de Azúcar por Disposición Reglamentaria.