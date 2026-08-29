Dividendos en Valencia: Esto pagó el 5y6 nacional en la jornada número 21 del año

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Este sábado 13 de febrero de 2026, se realizó la vigésima primera reunión en el Hipódromo Nacional de Valencia, con una agenda de nueve con la celebración de una prueba selectiva que a la postre fue ganada con contundencia por la yegua Stella Cadente la cual fue montada por Fernando José García.

HINAVA: Ganadores de las válidas del 5y6 y dividendos oficiales

La reunión 21 de la presente temporada ha marcado un hito al elevar el monto del 5y6 por encima del récord anterior. Este nuevo récord ascendió a Bs. 157.354.175,00, de las cuales Bs. 22.029.584,50 a quienes acierten los 5 ganadores, y Bs. 84.971.254,50 a los que acierten los 6 de la fama.

En la primera válida, el ganador fue para My Believer Mate (02) conducido por Ender Graciel y presentado por Edwin Pimentel, por lo que pagó un dividendo de Bs. 188,10 a ganador, luego en la segunda del 5y6, la victoria fue para North Music (7), montado por el recién graduado de profesional Winder Véliz y preparado por Luis Alexander Carrero, pues abonó un dividendo de Bs. 110,00 a ganador.

En la tercera competencia válida, la victoria se la llevó el alazán de cuatro años El Hacha (2), conducida por José Tuarez en yunta con Henfrick Alayón. El dividendo en taquilla pagó Bs 322,69 el ganador.

El triunfo en la cuarta válida y primera de la Triple Apuesta fue de manera sorpresiva para Mateo Of Boston (1), caballo entrenado por Juan Carlos Pérez Pérez, que contó con la monta de Ender Graciel, la victoria fue sorpresiva ya que generó un dividendo de Bs 1.335,04. Para la quinta válida el triunfo fue para Susurro (7) que abonó un dividendo de Bs 123,32, con la monta del aprendiz Luis Funez Jr. en yunta con Jesús Carfunjol Arteaga.

Por último, en la carrera del cierre del 5y6 nacional en Valencia tuvo como protagonista a Ralfcristopher (1). El ejemplar castaño se impuso en la "carrera de los acumulados" y aseguró la segunda victoria de la tarde para el jinete aprendiz Luis Funez Jr. Tras cruzar la meta en ganancia, el purasangre devolvió un dividendo de Bs. 172,57 a ganador en las taquillas del óvalo del Cabriales.

5y6 Nacional: Carreras en Vivo Hinava

Los ganadores con cinco (5), fueron un total de (13737), los cuales ganaron Bs 1.603,66, mientras que los afortunados con los tickets de los seis (6) ejemplares de la fama, fueron en total (458) y cada uno se ganó Bs 185.530,21, que al cambio oficial a la tasa del Banco Central de Venezuela equivale a 233 dólares.