Así quedaron los resultados del sábado en Valencia 29-08-2026

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La tarde de este sábado 29 de agosto de completó la programación de carreras número 21 del año en el Hipódromo Nacional de Valencia, donde se disputaron nueve carreras, y una de ellas, fue el Clásico "Ciudad de Valencia", en su edición 2026, la cual fue ganada por la yeguas Stella Cadente con la monta del jinete profesional Fernando José García para el entrenador Jesús Carfunjol Arteaga.

HINAVA: Más destacados y resultados de la reunión número 21

El entrenador de purasangres Jesús Carfunjol Arteaga figuró como el profesional más destacado de la jornada en el Hipódromo Nacional de Valencia, tras concretar dos nuevos triunfos que le permiten consolidar su liderazgo en la estadística de la temporada 2026.

Con estas dos fotos en el recinto de ganadores, Carfunjol alcanzó la cifra de 34 victorias en el año. La primera satisfacción de la tarde llegó en la prueba central del programa por intermedio de la alazana Stella Cadente, ejemplar que dominó el Clásico Ciudad de Valencia. Posteriormente, el preparador completó la doble cita en el pódium con el triunfo de Susurro en el marco de la quinta válida para el juego del 5y6 nacional.

Joven promesa en ascenso: Aprendiz Hinava

Por su parte, el jinete aprendiz Luis Fúnez Jr. también firmó una actuación sobresaliente al conseguir un doblete de victorias durante la reunión carabobeña. Fúnez condujo al éxito al propio Susurro en la quinta válida y más tarde guio a Ralfcristopher en la competencia de cierre, prueba que bajó el telón de la jornada y resolvió los acumulados. En ambas oportunidades, el fusta demostró solvencia, temple y recursos sobre el sillín para asegurar el primer lugar.

El monto sellado del 5y6 Nacional de los sábados aumentó a los Bs. 157.354.175,00 millones de bolívares con más de 133.000 cuadros jugados.

PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 75.2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Enigma (1) 53.5 Osis Martínez 158,49 2 Another Legacy (4) 53 E. Graciel - 3 Nice Time (6) 50 J. D. Calicho - 4 Bella Antonella (5) 50 J. Rijo - 5 Voladora (2) 53 K. Perfecto -

Entrenador: Alejandro Ortiz. Ganador: 158,49 Placés: 120,42 y 160,62. Exacta: 309,21. Trifecta: 424,89. Superfecta: 677,19.

SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Mi Guerrero (3) 54 Francisco Quevedo 110,00 2 Hector El Father (8) 51 Yam. González - 3 El De Pedro (7) 50 B. Jiménez - 4 Mr. Bolinge (1) 53 J. D. Calicho - 5 My Fighting Mate (5) 53 E. Graciel -

Entrenador: José Dislacio Flores. Ganador: 110,00. Placés: 110,00 y 110,00. Exacta: 478,78. Trifecta: 1.992,80. Superfecta: 2.451,14. Ret: 4.

TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.800 MTS - TPO: 115.2

CLÁSICO "CIUDAD DE VALENCIA"

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Stella Cadente (3) 55 Fernando José García 196,04 2 Lady Rossy (1) 54 F. Quevedo - 3 Money On Time (2) 53 Fra. Velásquez - 4 Magical Song (5) 55 L. Funez Jr. - 5 Brianna (4) 53 E. Graciel -

Entrenador: Jesús Carfunjol Arteaga. Ganador: 196,04. Exacta: 289,41. Trifecta: 537,20.

PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 69.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 My Believer Mate (2) 53 Ender Graciel 188,10 2 Copacabana (5) 54.5 W. Véliz - 3 Kindness (1) 50.5 J. Vásquez - 4 Luz Del Valle (9) 54 J. Moncada - 5 Luna Time (7) 50.5 Edw. Maestre -

Entrenador: Edwin Pimentel. Ganador: 188,10. Placés: 132,88 y 125,63. Exacta: 479,30. Trifecta: 2.222,59. Superfecta: 2.124,57. Pool de 4: 1.149,55.

SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA: 1.300 MTS - TPO: 82

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 North Music (7) 55 Winder Véliz 110,00 2 Combination (2) 55 Os. Martínez - 3 Cassiusclay (3) 55 K. Perfecto - 4 Mr. Oli (6) 53 R. Osorio - 5 Caribbean Gold (1) 55 J. Moncada -

Entrenador: Luis Alexander Carrero. Ganador:110,00. Placés: 110,00 y 110,00. Exacta: 196,89. Trifecta: 538,53. Superfecta: 3.200,77. Doble Perfecta: 291,20.

TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 69.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 El Hacha (2) 55 José Tuarez 322,69 2 King Guerrero (6) 50 Jho. Rivero - 3 The Best King (5) 52 R. Osorio - 4 Tapital (3) 56 F. J. García - 5 Dexter Two (7) 50 J. Vásquez -

Entrenador: Henfrick Alayón. Ganador: 322,69. Placés: 201,67 y 393,36. Exacta: 4.711,72. Trifecta: 56.313,08. Superfecta: 52.794,65. Triple Apuesta: 1.056,83.

CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 87.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Mateo Of Boston (1) 53 Ender Graciel 1.335,04 2 Divergente (6) 53 F. J. García - 3 El Gran Luis (2) 54 W. Véliz - 4 My Towering Mate (5) 50 R. Vera - 5 Strength Roma (3) 53.5 K. Perfecto -

Entrenador: Juan Carlos Perez Perez. Ganador: 1.335,04. Placés: 334,13 y 110,00. Exacta: 2.642,96. Trifecta: 4.381,99. Superfecta: 25.257,29. Ret: 8.

QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 75.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Susurro (7) 54 Luis Funez Jr. 260,30 2 American White (5) 55 E. Graciel - 3 Skull Trooper (2) 55 F. Quevedo - 4 Sobrador (4) 55 F. J. García - 5 My Trusting Mate (6) 55 J. G. Hernández -

Entrenador: Jesús Carfunjol Arteaga. Ganador: 260,30. Placés: 139,54 y376,46. Exacta: 2.581,68. Trifecta: 8.935,09. Superfecta: 16.852,98. Ret: 3.

SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 75

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Ralfcristopher (2) 53 Luis Funez Jr. 172,57 2 Folklore (3) 54.5 J. G. Hernández - 3 Home Real (6) 53 R. Osorio - 4 Stockton (7) 54.5 J. Moreno - 5 Carupano Six (1) 51.5 J. Vásquez -

Entrenador: Jesús Carfunjol Murillo. Ganador: 172,57. Placés: 116,33 y 173,68. Exacta: 599,29. Trifecta: 3.595,79. Superfecta: 8.684,07. Triple Apuesta: 9.771,69. Super Pool de 4: 54.308,46. Doble Perfecta: 6.937,00. 5y6 Nacional *5* ( 13737) cobraran Bs. 1.603,66. 5y6 Nacional *6* ( 458) la cual le corresponde Bs. 185.530,21. Loto Hípico: 5.903,47.