Superintendente internacional evalúa las pistas de La Rinconada

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El Hipódromo La Rinconada fue inaugurado el 5 de julio de 1959 con dos trazados: una pista principal de arena con una longitud de una milla y otra de grama de 1.400 metros por vuelta, ambas con sus respectivas extensiones. Posteriormente, en 1965, el óvalo quedó configurado con dos superficies de arena: la principal destinada a las competencias oficiales y una secundaria reservada, en teoría, para los entrenamientos.

En aras de dar continuidad al plan de mantenimiento integral que se ejecuta desde hace años, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) recibió la visita del especialista estadounidense Javier Barajas, actual superintendente de pistas, quien arribó a suelo venezolano con el objetivo de analizar la composición de la arena del recinto hípico caraqueño.

Experiencia al servicio del hipismo venezolano

El máximo jerarca hípico, Julio César León Heredia, dio la bienvenida a Barajas en compañía de María Alejandra Terán, directora de Actividades Hípicas; Luigi Miglietti, presidente de Unicría; Jesús Hernández, asesor general del INH; y Gustavo Sansón, representante de los propietarios ante la Comisión Nacional de Carreras.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Javier Barajas ostenta una brillante carrera en la industria hípica internacional. Ha ejercido el cargo de superintendente en hipódromos de gran prestigio en Estados Unidos como Keeneland, Ellis Park y Fair Grounds, así como en los recordados Arlington Park y Golden Gate Fields. De igual forma, fue el responsable del acondicionamiento del óvalo de Meydan en los Emiratos Árabes Unidos y se desempeñó como asesor técnico para el trazado del Jimma Turf Track en China.

Durante su primer recorrido por la pista de La Rinconada —en el que estuvo acompañado por autoridades del INH e integrantes de los gremios de propietarios, criadores y entrenadores—, Barajas tomó muestras del material que conforma la capa superior para someterlo a análisis de laboratorio. El propósito es elevar los estándares de calidad del terreno de arena y optimizar la seguridad y salud de los ejemplares purasangre.

En cuanto al proyecto de la nueva pista de césped, actualmente en fase de crecimiento natural, el especialista inspeccionó el área para emitir las recomendaciones técnicas necesarias. Este paso busca consolidar una segunda superficie de carreras y devolverle al recinto su diseño conceptual original. De concretarse el proyecto, el pasto caraqueño volvería a albergar competencias oficiales, un hito histórico esperado por años, pues no existen registros oficiales de competencias en grama desde 1959 a 1965.

Cabe destacar que este mismo año Javier Barajas fue recontratado por el hipódromo de Ellis Park, en Kentucky, tras cumplir funciones en Canterbury Park. Ellis Park concluyó recientemente su reunión de carreras, meeting donde el jinete venezolano Francisco Arrieta se alzó de manera impecable con el campeonato por estadística.