¡Baja sensible! El Clásico Sprinters (GI) pierde a uno de sus inscritos para este domingo en La Rinconada

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Este domingo, la reunión número 34 de 2026 ofrecerá un programa de 12 carreras encabezado por la velocidad. El juego del 5y6 nacional tendrá como platos fuertes los clásicos Sprinters (GI) y Sprinters Yeguas (GII), dos pruebas de grado en recorrido de 1.200 metros que acaparan las miradas de los aficionados.

La Rinconada: Clásico LXXXVI Clásico Sprinters (GI) Datos Hípicos

El Instituto Nacional de Hipódromos informó en horas de la mañana de este sábado 29 de agosto por sus redes sociales, la información de un caballo que estaba inscrito en la primera prueba selectiva de la tarde a disputarse en la séptima carrera, primera válida, la cual precisamente corresponde a la edición 86 del Clásico Sprinters (GI).

Se trata de Pan de Azúcar (número 1), pues contaba con la monta del jinete profesional Jean Carlos Rodríguez en yunta con el preparador Freddy Petit en defensa de los colores del Stud “La Vieja II”.

Este castaño de cuatro años nacido y criado en el Haras Alegría, posee una campaña de 19 actuaciones para tres triunfos y en su más reciente actuación arribó en la quinta casilla a cinco cuerpos y medio del ganador Señor Soñador.

Motivo del retiro: Pan De Azúcar La Rinconada

De acuerdo con la información del INH, la razón del retiro de Pan De Azúcar es por Disposición Reglamentaria.