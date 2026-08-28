Dominio en los traqueos: Los ejemplares con mayor proyección y la jugada larga en La Rinconada

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La afición hípica venezolana alista sus cuadros para la reunión N°34 de este domingo 30 de agosto en el Hipódromo La Rinconada. El cartel incluirá 12 exigentes competencias, entre las cuales resaltan dos pruebas de corte selectivo que medirán a los mejores purasangres velocistas del momento. Las emociones en la pista arrancarán oficialmente a la 1:00 p. m., hora fijada para el toque del timbre de la primera carrera de la tarde.

Carreras en vivo: Ejemplares con fuerzas Apuestas de caballos La Rinconada Datos hípicos

Invader (3): A pesar de bajar al recorrido de los 1.100 metros, este ejemplar cuenta con un panorama favorable ante el exceso de velocidad previsto en la carrera. La baranda interna es la especialidad del jinete Winder Véliz, por lo que de presentarse la fuerte pelea proyectada en las primeras de cambio, será el que con mayor fuerza remate en los metros finales.

Feedstock (4): El trabajo realizado por el equipo de Asdrúbal Rojas tras su llegada comienza a rendir frutos. Con el objetivo de mejorar su desempeño, el purasangre estrenará nuevos implementos en esta oportunidad. Tras sus destacados aprontes, las conexiones del establo respiran optimismo y confían en la victoria.

Inalcanzable (01): Tras un breve descanso de 84 días sin correr, este pupilo de Humberto Correia ha mostrado una notable evolución en sus trabajos de cancha. Su jinete, Iván Pimentel Jr., confía plenamente en conducirlo al recinto de ganadores. Se enfrenta a un lote muy parejo en el que cualquiera puede imponerse, por lo que de cruzar la raya en ganancia promete abonar un excelente dividendo.

Jugada larga 5y6 nacional: La Rinconada

Esta información es clave para los aficionados que buscan alternativas más allá del primer lugar. Para este tipo de combinaciones destaca la yegua Multiverso (8), anotada en la quinta válida para el 5y6. La pupila compite en un lote para yeguas de 5 y más años (nacionales e importadas, ganadoras de 2 carreras) y contará nuevamente con la monta del fusta Quevedo.