¿El verdadero "robo" dominical? El ejemplar que manda en la cátedra del 5y6 de La Rinconada

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Este domingo 30 de agosto, el Hipódromo La Rinconada se convierte en el epicentro de la pasión hípica. La jornada no solo destaca por sus 12 competencias, sino por la disputa de dos pruebas de gran velocidad que se diputara en recorrido de 1.200 metros dentro del 5y6 dominical.

La atención de los apostadores se centra en la novena del programa, tercera válida para el juego de las mayorías. En este lote, destinado a caballos nacionales e importados de seis y más años, ganadores de 5 y más carreras, surge un nombre con fuerza propia: El castaño de seis años Baco (01).

Una nueva batalla en La Rinconada: Trigésima Cuarta Reunión

El pupilo de Fernando Parilli Tota, es un defensor de los colores del Stud “Z.M", contará con la conducción del jinete aprendiz Luis Funez Jr. Este ejemplar regresa a la pista luego de 126 días de inactividad. En su última actuación en la Copa Negresco ocupó la séptima casilla en carrera ganada por Princesa Fina en recorrido de 1.400 metros.

El favorito de la afición: 5y6 nacional

En las últimas horas, Baco (1) se consolidó como el ejemplar que el público aficionado más menciona y aclama. Su candidatura genera una enorme expectativa en los pasillos del óvalo de Coche.

La estrategia para esta tercera válida es clara: Se espera que el castaño responda como el principal favorito de la cátedra. De concretar este objetivo, no solo obtendrá su decimo triunfo de la campaña, sino que puede asegurar un buen dividendo para quienes busquen el éxito en el 5y6 nacional.