Mira el ajuste de esta yegua que anda de dato en una de las no válidas del domingo

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Este domingo el hipódromo La Rinconada tendrá la celebración de la jornada 34 de la temporada anual con una programación de 12 carreras, donde se disputarán las pruebas clásicas para los mejores Sprinters GI que hacen vida en el óvalo de Coche, en una prueba de 1.200 metros dentro de las válidas del 5y6 Nacional.

La Rinconada: Mira el ajuste de esta yegua que anda de dato en una de las no válidas

La jornada hípica dominical comenzará a partir de la 1:00 de la tarde, y tiene un programa de seis carreras no válidas, donde en la segunda de ellas, se correrá una Condicional de Reclamo para yeguas nacionales e importadas de siete y más años, ganadoras hasta de tres carreras, en una distancia de 1.300 metros donde salió una nómina oficial de ocho hembras y tiene una retirada.

En dicha nómina donde sobresale la presencia de las yeguas La Dama del entrenador Mauro Viera con la monta del “General” Jaime Lugo, y la siempre rendidora Sicarigua, con el recién graduado Winder Veliz, como las lógicas aspirantes al triunfo, hay una yegua que no se puede dejar por fuera a la hora de la jugada a ganador y generar un excelente dividendo.

Con el numero cinco en el lomo, correrá la sieteañera Nostra Vittoria, pensionada de Alain Casanova y la monta del aprendiz Derrick Dellán, quien la monta por tercera ocasión seguida para los colores del Stud Regalado & Casanova & Moreno con un peso de 54 kilos sin descargo.

La hija de Olympic y nacida en el Haras San Remo, se presenta como dato y en su último ajuste dejó los siguientes parciales, según información del INH:

13,1 25,2 (400MTS) (EP) 38,8 2P 53,2/ 71,2// DE 2DA VUELTA, COMODA, MUY BIEN