¿Te gusta El Pequeño José? Mira este dato que no conoces y te sorprenderá en La Rinconada

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La expectativa crece en el ambiente hípico nacional ante la inminente celebración de una nueva reunión de carreras en el Hipódromo La Rinconada. La cartelera dominical contempla un total de 12 competencias, entre las cuales destacan dos eventos selectivos de alto impacto que garantizan la máxima emoción para los aficionados que colmarán el óvalo de Coche y para quienes siguen la transmisión a través de las diversas plataformas.

Fiel a su tradición comunicacional, Meridiano Web mantiene su compromiso de brindar la más rigurosa información y orientación para el pueblo hípico. El objetivo editorial jamás busca imponer un criterio ni alterar las preferencias individuales del apostador; por el contrario, la meta se centra en exponer aquellos elementos técnicos, estadísticas de cancha e incidencias de carrera que a simple vista resultan invisibles, pero que marcan una clara diferencia al momento de estructurar los boletos.

El Pequeño José reaparece en busca de revancha

Dentro del ciclo de las pruebas no válidas destaca la tercera competencia del programa, un cotejo reservado para caballos de 6 y más años, ganadores de 3 y 4 carreras (con excepción de competencias de reclamo en Venezuela). La prueba se disputará en un recorrido de 1.200 metros y repartirá una atractiva bolsa global de 30.420 dólares en premios.

Desde el puesto de pista número uno hará su salida El Pequeño José, un castaño de seis años que protagonizó una destacada racha al empalmar tres victorias de forma consecutiva. El último de esos triunfos ocurrió el pasado 2 de agosto bajo la preparación de Asdrúbal Rojas, entrenador que en esa misma jornada selló un emotivo reencuentro con el recinto de ganadores tras lograr un importante doblete luego de varios años de sequía.

Con el entusiasmo al máximo, la cuadra, el preparador y los propietarios del ejemplar decidieron inscribir nuevamente al caballo el 16 de agosto con la intención de extender la seguidilla de fotos. Sin embargo, el desarrollo de la prueba deparó un desenlace desafortunado: el purasangre rodó a la entrada de la recta final con la conducción de Francisco Urdaneta, hecho que frustró por completo sus aspiraciones en esa oportunidad.

El dilema estadístico del favorito: La Rinconada R34

Para la jornada de este domingo, El Pequeño José salta de nuevo a la pista con la firme intención de pasar la página y reencontrarse con el triunfo. No obstante, el análisis de datos revela un factor determinante que la cátedra hípica debe evaluar con detenimiento.

Por un lado, el conducido ostenta el segundo mejor rating de la competencia y sus cifras numéricas recientes lo avalan como un candidato de primer orden. Por el otro lado, la historia de los números impone una severa advertencia: en el óvalo de Coche, los ejemplares que vienen de rodar en su actuación anterior registran un balance alarmante de solo una victoria en 115 intentos, lo que equivale a un raquítico 0,87% de efectividad. Pese a este abrumador dato en contra, la calidad demostrada por el pupilo de Asdrúbal Rojas obliga a mantenerlo en la conversación principal de la carrera.