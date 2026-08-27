¡Asegura tu combinación! Conoce el ajuste de la línea de Gaceta Hípica para el 5y6 de La Rinconada

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La cartelera contempla un programa de 12 competencias, entre las cuales destaca dos pruebas selectivas a disputarse dentro del 5y6 nacional y que las mismas estarán llenas de mucha velocidad y adrenalina por tratar de los clásicos Sprinters (GI) y Sprinters Yeguas (GII).

Ejemplar: Línea Gaceta Hípica 5y6 La Rinconada Datos Hípicos

La emoción de las válidas del juego de 5y6 continúa con el desarrollo de la undécima competencia, quinta válida, pues será para el lote de yeguas nacionales e importadas de 5 y más años, ganadores de dos carreras (A excepción de carreras de reclamo de Venezuela). El evento está programado para la distancia de 1.200 metros y cuenta con un atractivo premio especial de 28.730 dólares.

Entre las inscritas destaca la castaña Luna Nueva (número 7), una vistosa castaña que cuenta con la conducción del jinete aprendiz Luis Funez Jr., en yunta con la efectiva preparación de Jorge Salvador y que recientemente viene de arribar en la segunda casilla.

Favorita de la afición: Sus actuaciones previas fueron estudiadas y sometidas al prestigioso análisis de Gaceta Hípica quien le otorga la etiqueta de primera favorita y la línea indiscutible para la prueba.

Ajuste: 5y6 La Rinconada

El día miércoles 27 de agosto, la nacida y criada del Haras La Primavera galopó dos vueltas, en pelo publicado por la hoja de ajuste de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos.

Enemigas de la carrera: Caballos