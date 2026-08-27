El ajuste que puede tumbar la línea: Atentos a esta yegua en el 5y6 de La Rinconada

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El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) presentará este domingo la reunión número 34 de la temporada, con una cartelera de doce competencias que incluye dos eventos selectivos de velocidad. La jornada hípica en el óvalo de Coche iniciará a partir de la 1:00 p. m.

La undécima carrera de la tarde, quinta válida del 5y6, está reservada para yeguas de cinco y más años, ganadoras de dos carreras, con un lote de nueve inscritas. Este compromiso ha generado gran expectación entre la afición hípica, que busca la información más precisa para confeccionar su cuadro en un juego que sigue abonando dividendos de primera.

Ajuste de la zaina importada: Yegua Cheeca Blue Datos

Cheeca Blue (USA) es una zaina importada hija de More Than Ready en Fluffhead, que en su última carrera con el jinete profesional José Alejandro Rivero arribó en la cuarta casilla a siete cuerpos y tres cuartos de la vencedora de esa tarde Sizzle (USA).

Para esta ocasión en un lote en la que se ganan una a las otras, reaparece luego de 35 días sin correr, con la monta del mismo “Camaguan” con 56.5 kilos luce como la gran candidata para destronar a la línea de Luna Nueva.

Según el reporte de ajustes publicado en todas las plataformas digitales del Instituto Nacional de Hipódromos el ejemplar ajustó el día de ayer miércoles de la siguiente manera: 15,4 31,1 44,3 (600 metros) (en pelo) 59,2/ 73,3// 88,4/// de segunda vuelta, animada y apareados en 13,2 con traqueador I. Delgado así lo hizo saber la división de tomatiempo en las redes sociales del @Inh.

Favoritas de la carrera: Datos Hípicos Fijos Sorpresa