Importante candidato del ciclo no válido queda fuera de la reunión 34 en el óvalo de Coche

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo La Rinconada se prepara para presentar otra jornada más de competencias de la actual temporada. Se trata de la reunión número 34, que en esta ocasión tendrá una cartelera de 12 carreras con la inclusión de dos eventos de carácter selectivo a realizarse el domingo 30 de agosto.

Este miércoles 27 de agosto en horas de la mañana, el Instituto Nacional de Hipódromo (INH) publicó a través de sus plataformas digitales la información de un primer ejemplar que no estará presente en la programación dominical en el óvalo de Coche.

Carreras: La Rinconada Importado Retirado

El alazán Khoolzan (USA) (número 5) iba a ser uno de los ejemplares inscritos para la quinta carrera dominical del programa, reservada para caballos nacionales e importados de 5 y más años, ganadores de 3 y 4 carreras en distancia de 1.200 metros y aparecía como tercer favorito de Gaceta Hípica.

Este ejemplar contaba con la monta del jockey Johan Aranguren y el entrenamiento de Gabriel Márquez para los colores del Stud “Don Rafael V”.

Asimismo, el nacido y criado en La Florida, se disponía a reaparecer luego de una inactividad de 127 días y su más reciente actuación fue en la disputa del clásico Presidente de La República (GI) en recorrido de 2.400 metros donde ocupará la sexta casilla.

Motivo del retiro de Khoolzan (USA)

De acuerdo con la información del INH publicada en su cuenta de redes sociales, la razón del retiro del pupilo de Gabriel Marquez es por Claudicación Miembro Anterior Izquierdo.