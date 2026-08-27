Hemirxon Medina listo para el Clásico Sprinters (GI): "Estoy seguro de que haremos una buena carrera"

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Hemirxon Medina ratifica su posición como uno de los jinetes jóvenes con mayor efectividad en las pruebas de grado del calendario hípico nacional. Su presencia en el recinto de ganadores es cada vez más frecuente dentro de las competencias de corte selectivo, escenario donde exhibe sus recursos sobre valiosos fustas del óvalo de Coche.

Habilitado para la cita de Grado I: La Rinconada

A pesar de afrontar una sanción administrativa que lo mantendrá fuera de acción por espacio de un mes y medio, el profesional de la fusta cuenta con el permiso reglamentario para cumplir con esta importante cita. Medina será el encargado de guiar a Perfect La Combee (8) en el Clásico Sprinters (Grado I), evento fijado en trayecto de 1.200 metros que engalanará la primera válida del tradicional juego del 5y6.

Declaraciones para Meridiano Web

Durante la jornada matutina del miercoles, el talentoso fusta ofreció declaraciones exclusivas para el equipo de Meridiano Web. En la conversación, abordó las opciones del purasangre importado que presenta el entrenador Oscar Manuel González, el cual viene de ocupar la cuarta casilla en su salida previa.

“Un saludo para toda la afición hípica. Confirmada mi participación con el ejemplar Perfect La Combee, una oportunidad que me otorga el entrenador Oscar González para asumir su conducción. Es un caballo con actuaciones destacadas dentro de su agrupación.

La carrera de este domingo proyecta mucho vértigo en los primeros metros y la modalidad de mi conducido consiste en accionar de menor a mayor. Con el favor de Dios buscaré una gran actuación. Agradecido con todos y un saludo especial para la audiencia de Meridiano Web”, expresó el profesional.