Toma nota para el 5y6: Este es el "dato corrido" que manda en la segunda válida de La Rinconada

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El majestuoso hipódromo La Rinconada celebra este domingo 30 de agosto su reunión número 34, con un programa de 12 competencias, que incluye dos pruebas clásicas en recorrido de 1.200 metros.

A la altura de la octava de la programación, segunda válida se dará el popular juego del 5y6 Nacional y precisamente en esa válida será una prueba para el lote de caballos nacionales e importados de seis y más años, ganadores de 1 y 2 carreras en distancia de 1.200 metros que van por una bolsa a repartir de $28.730.

La Rinconada: Dato más corrido Dividendo R34

Feedstock (número 4) participa en esta prueba válida, bajo el entrenamiento de Asdrúbal Rojas para los colores del Stud "Primos León M.A.D.E", además de perfilarse como el tercer favorito para Gaceta Hípica.

El hijo de Gala Award en Princesa Miranda por Deliberately, para esta ocasión cambian de cuadra ya que venia de ser entrenado por Antonio Bellardi. En su última actuación del 02 de agosto, arribó en la quinta casilla a cuatro cuerpos y medio del ganador El Pequeño José.

Ajuste: 5y6 La Rinconada

El día jueves 28 de agosto, Feedstock (4) fue al aparato: 1era. vez= Solo un pique al tiro, 2da vez= Solo un pique en pelo al tiro con Ángel Flores. Informado por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).