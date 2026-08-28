Conoce los dos ejemplares retirados en las válidas del 5y6 del sábado en Valencia

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Este sábado se va a realizar en el Hipódromo Nacional de Valencia, la celebración de la reunión hípica número 21 del año, con una agenda de nueve carreras, en donde se disputará el Clásico Ciudad de Valencia como la prueba selectiva de la fecha antes de inicio del juego del 5y6 Nacional.

HINAVA: Conoce los dos ejemplares retirados en las válidas del 5y6 del sábado

La mañana de este viernes, el Hipódromo Nacional de Valencia informó el retiro de dos ejemplares que iban a participar en distintas validas del 5y6 de la jornada sabatina en la reunión que se va a realizar este sábado 29 de agosto en el segundo óvalo hípico del país.

El primero de ellos, iba en la séptima carrera y cuarta de las válidas del 5y6, en donde fue retirado el purasangre Skydive, el cual es entrenado por Alejandro Ortiz e iba a ser montado por Osis Martínez, presentó estado febril que no le permitirá competir en la jornada sabatina.

Mientras que en la octava carrera dominical y quinta de las válidas del 5y6 del sábado, ha sido retirado el ejemplar Trago Amargo, el cual presentó una Inflamación del nudo del Miembro Posterior Derecho.