Datos de última hora para el Hipódromo Nacional de Valencia 29-8-2026

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La emoción del turf nacional continúa por todo lo alto. Este sábado 29 de agosto, el Hipódromo Nacional de Valencia abrirá sus puertas para celebrar la reunión número 21 de la temporada 2026, donde se celebrará una programación de nueve carreras, con la presencia del juego del 5y6 Nacional a partir de la cuarta competencia y la disputa de la edición 2026 del Clásico Ciudad de Valencia en la tercera carrera no válida de la tarde sabatina valenciana.

La pasión del 5y6: El juego de las mayorías

Como es costumbre, el 5y6 Nacional se posiciona como el alma de la jornada sabatina. Para esta reunión, se proyectan dividendos sumamente atractivos, donde se ofrece una recompensa de oro para aquellos analistas y conocedores que logren descifrar el siempre exigente cuadro valenciano. La adrenalina estará a flor de piel desde el momento en que se abran los aparatos en la primera válida.

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Para quienes buscan llevar la emoción al siguiente nivel, MeridianoBet se consolida como la plataforma aliada. Ya sea que te encuentres en las tribunas o siguiendo la transmisión desde casa, podrás realizar tus jugadas en tiempo real con total seguridad.

Datos de última hora Hipódromo Nacional de Valencia: Datos gratis Meridiano

Another Legady (4) - Bella Antonella (5) - Enigma (1) Mi Guerrero (3) - Mr Bolinge (1) - Hector el Father (8) Stella Cadente (3) - Lady Rossy (1) - Brianna (4) Copacabana (5) - Kindness (1) - My Believer Mate (2) North Music (7) - Caribbean Gold (1) - The Isaac (4) Tapital (3) - El Hacha (2) King Guerrero (6) Divergente (6) - El Gran Luis (2) - Ambasciatore (7) Susurro (7) - My Trusting Mate (6) - Skull Trooper (2) Carupano Six (1) - Ralfcristopher (2) -Stockton (7)

Fijo:Tapital

Dato: Brianna

Buen dividendo: Ambasciatore