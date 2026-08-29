¡Nueva millonaria! Fully Subscribed deslumbró en el Personal Ensign Stakes (G1) de Saratoga

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El mítico óvalo de Saratoga albergó este sábado una de las fechas más esperadas del calendario hípico internacional: el Travers Day. La jornada ratificó su estatus como una auténtica fiesta del turf global al reunir a los mejores ejemplares, jinetes y preparadores de la hípica contemporánea dentro de un programa de competencias de primer nivel. Más allá del tradicional Travers Stakes el afamado "Derby de Verano", la reunión cobró una dimensión trascendental al incluir tres pruebas clasificatorias directas a la prestigiosa serie de la Breeders' Cup.

Esta trascendencia proviene del codiciado programa "Win and You're In" (Gana y Estás Dentro). A través de esta modalidad, los vencedores de cada selectiva obtienen un boleto automático con todos los gastos de inscripción y traslado cubiertos para la cita de fin de año. Por este motivo, cada evento de la tarde se transformó en una batalla sin tregua por el dominio hípico y por la oportunidad de medir fuerzas contra la élite mundial.

El Personal Ensign Stakes: antesala del poder femenino

La novena competencia del programa oficial albergó una de las citas más atractivas de la cartelera: el Personal Ensign Stakes (Grado 1). Esta competencia, reservada para yeguas maduras en trayecto de aliento sobre 1.800 metros en la pista principal de arena, ofreció una jugosa bolsa de 500.000 dólares a repartir, además del pase directo a la Breeders' Cup Distaff.

La expectativa de la afición en la previa se centró en la destacada Fully Subscribed (2). La calificada competidora llegó a la cita con un historial de notable consistencia, en el cual jamás figuró fuera del primer trío de las posiciones en sus salidas anteriores sobre la pista.

Remate electrizante y consagración de Grado 1

El desarrollo de la prueba respondió a las altas expectativas de la afición hípica. Con una conducción precisa por parte del experimentado fusta Flavien Prat, la descendiente de Tiz the Law accionó colocada en el grupo de persecución durante el recorrido inicial, a la espera del momento oportuno para lanzar su ataque final.

Al desembocar en la recta definitiva, la pupila del laureado entrenador Chad Brown desplegó un remate potente y efectivo que dejó sin respuesta a sus rivales. Fully Subscribed cruzó la sentencia en la posición de honor y detuvo los cronómetros en un tiempo oficial de 1:49.23 para los 1.800 metros.

Cifras de triunfadora y rendimientos en la taquilla

Con esta contundente victoria, la ejemplar conquistó el primer lauro de Grado 1 dentro de su historial de carreras y sumó el cuarto triunfo selectivo de grado en su trayectoria. El éxito permitió a la corredora superar la barrera del millón de dólares en ganancias para la alegría de sus allegados.

El cuadro de honor de la competencia quedó conformado por Scottish Lassie (4) en el segundo puesto tras vender cara su derrota, mientras que la yegua Nerazurri (3) ocupó la tercera casilla en el marcador oficial. En el aspecto de los dividendos, la ganadora devolvió un pago de 3,86 dólares a ganador en las taquillas de apuestas del hipódromo.