A ritmo de récord: Flavien Prat con más Stakes ganados a la fecha que en los últimos dos años

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El jinete profesional francés Flavien Prat alcanzó su victoria número 51 en pruebas selectivas (Stakes) de la presente temporada el pasado domingo 2 de agosto sobre la pista de Saratoga. La hazaña se consumó en los lomos de la yegua Survie (IRE), una pupila del entrenador George Boughey que conquistó la edición del Glens Falls Stakes G2. Con este triunfo, el estelar fusta se colocó a solo 31 primeros lugares de igualar su registro histórico de 82 selectivas obtenido en el año 2024.

Estados Unidos: Flavien Prat tritura sus registros de las últimas temporadas

El ritmo ganador de Prat en el actual calendario norteamericano supera con holgura lo hecho en sus campañas previas. Al cierre de la primera semana de agosto de la temporada 2025, el dos veces ganador del Premio Eclipse acumulaba 43 victorias selectivas, una cosecha que incluyó el Whitney Stakes G1 de ese año en la silla del ejemplar Sierra Leone. En la presente campaña, el látigo galo mantuvo un promedio de casi ocho triunfos en clásicos por mes hasta finales de julio, rendimiento que lo consolidó en la ruta para disputar el galardón como Jockey del Año en los Estados Unidos.

El itinerario inmediato para el jinete francés presentará retos de altísimo nivel este fin de semana en Nueva York. Prat firmó compromisos de monta en siete selectivas de grado, cartelera que incluye la nueva edición del Whitney Stakes G1, competencia donde guiará al purasangre Baeza, un presentado del preparador William Mott. Esta serie de compromisos jerárquicos le ofrecerá al profesional la oportunidad de aproximarse a su propia marca nacional y afianzar su camino hacia una nueva estatuilla en la gala de los Premios Eclipse.