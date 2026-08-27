Dueño de Romantic Warrior decidirá la semana que viene futuro del ejemplar

Suscríbete a nuestros canales

La hípica asiática se mantiene en vilo ante el estado de salud de una de sus mayores leyendas pisteras. El multimillonario corredor Romantic Warrior, catalogado como el caballo con más dinero producido en la historia del turf mundial, encendió las alarmas tras el último comunicado médico del Hong Kong Jockey Club (HKJC). Los informes veterinarios detectaron una alteración estructural en una de sus articulaciones, situación que obliga al establo a ejecutar exámenes de alta precisión para determinar la gravedad del daño.

La evaluación clínica del campeón de Hong Kong

El destino pistero del pupilo del preparador Danny Shum permanece bajo un compás de espera estratégica. El propietario del purasangre, el inversionista Peter Lau, confirmó en exclusiva al portal Idol Horse que no tomará decisiones apresuradas. El equipo esperará el retorno al país del cirujano especialista, el doctor Lawrence Chan, responsable de la exitosa operación de tornillo en el menudillo izquierdo del caballo en la temporada 2025.

El plan original del establo apuntaba hacia la histórica hazaña de buscar una quinta victoria consecutiva en la Hong Kong Cup (G1) en el hipódromo de Sha Tin durante el mes de diciembre. Posteriormente, sus conexiones proyectaban un último intento internacional sobre la pista de arena de la Saudi Cup (G1) en Oriente Medio. Sin embargo, este hallazgo radiológico compromete la campaña del corredor de ocho años de edad.

Una disputa internacional por el destino de su retiro

Con un historial pistero extraordinario de 24 victorias en 31 presentaciones públicas y ganancias que superan los $37 millones de dólares, el futuro hogar de Romantic Warrior desata pasiones entre figuras de renombre del hipismo global:

Opción Australia: El jinete estelar del caballo, James McDonald , formalizó una petición para trasladar al campeón a su finca familiar en Oceanía tras el cese de sus funciones pisteras.

El jinete estelar del caballo, , formalizó una petición para trasladar al campeón a su finca familiar en Oceanía tras el cese de sus funciones pisteras. Opción Irlanda: El haras de origen del ejemplar, Corduff Stud, mantiene una promesa previa firmada con Lau para recibir al nieto de Street Cry en los prados donde nació.

El ídolo de Hong Kong deja un legado imbatible en las pistas de Asia, tras conquistar eventos de la jerarquía de la Yasuda Kinen (G1) en Japón, el Cox Plate (G1) en Australia y la Jebel Hatta (G1) en Dubái. Su propietario reafirmó su compromiso con el bienestar del animal y anunciará el veredicto definitivo de las evaluaciones médicas durante la segunda semana de septiembre.