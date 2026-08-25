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El campeón de carreras Romantic Warrior se encuentra bajo estricta observación médica debido a una condición inesperada en sus extremidades. El Jockey Club de Hong Kong (HKJC) encendió las alarmas de la comunidad hípica internacional al publicar un reporte clínico oficial sobre el estado físico del purasangre. Esta noticia paraliza los planes del entrenamiento de élite y siembra dudas sobre sus próximas participaciones en la pista.

Estados Unidos: Romantic Warrior en vilo: Alarma en el hipismo mundial por su salud

De acuerdo con el comunicado oficial que emitió el HKJC en su cuenta de la red social X, el Departamento de Servicios Clínicos Veterinarios de la institución detectó una anomalía ósea. Los especialistas médicos del hospital veterinario realizaron exámenes físicos exhaustivos con equipos de diagnóstico por imagen de última generación. Estas evaluaciones rutinarias de alta tecnología revelaron un cambio específico en una de las articulaciones del ejemplar.

25/8/2026

Actualización sobre Romantic Warrior

«El Departamento de Servicios Clínicos Veterinarios del Club ha brindado asesoramiento sobre Romantic Warrior que el Club desea compartir con sus muchos fanáticos.

En consistencia con los procedimientos de clase mundial del Club para el cuidado de nuestros caballos de carreras, Romantic Warrior se ha sometido a exámenes físicos detallados, incluido el uso de equipos de diagnóstico por imagen de última generación en nuestro hospital veterinario. Este examen proactivo ha revelado un cambio en una de las articulaciones del caballo que requiere una evaluación más detallada por parte del equipo veterinario.

Se proporcionará más información a su debido tiempo». Indica expresamente el comunicado.

La directiva del Jockey Club de Hong Kong (HKJC) catalogó este procedimiento como un monitoreo proactivo dentro de sus estándares de bienestar animal para caballos de carreras. Sin embargo, el veredicto clínico exige de forma obligatoria una revisión diagnóstica profunda por parte de los expertos médicos. La fanaticada del turf mundial aguarda con cautela los nuevos reportes del equipo veterinario para conocer el futuro inmediato de este millonario corredor. La noticia impacta de forma directa las proyecciones de las principales carreras hípicas de la temporada.