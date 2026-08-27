Samuel Marín habla para Meridiano: “Siempre he querido montar en Belmont Park”

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El 8 de mayo de 2022, un nuevo nombre apareció en el programa oficial de carreras del hipódromo de Monmouth Park: el jinete venezolano Samuel Marín, quien estuvo sobre el lomo de Oliviaofthedesert para finalizar en la quinta posición del Serena’s Song Stakes ($106.000), la novena competencia de la tarde.

Cuatro años y 590 triunfos después, el criollo cumplirá uno de los sueños por los que tanto luchó: accionar en la temporada del circuito neoyorquino en Belmont Park. Este anhelo se concretará de manera especial, pues el gigantesco óvalo será reinaugurado con bombos y platillos el próximo 18 de septiembre.

Samuel Marín y sus planes para el nuevo Belmont

En declaraciones exclusivas para Meridiano, el fusta nacional —quien este año marcó un hito en Tampa Bay Downs al conquistar el mitin 2025-2026 con un récord de 149 victorias— comentó sobre esta nueva aventura de la mano del agente John Panagot:

“Siempre he querido montar en Belmont, en ese circuito de Nueva York, pero no se me había presentado la oportunidad. Como todo el mundo sabe, estuve corriendo en Tampa y el agente con el que voy a trabajar allá (Panagot) se comunicó conmigo; estaba muy contento con lo que podemos lograr, con el favor de Dios. Vamos a aprovechar esa oportunidad, especialmente con el Opening Day de Belmont, ya que acudirán muchos profesionales nuevos —entre ellos gente de Woodbine— que se quedarán allí debido a las carreras en superficie de Tapeta”.

Este año, Marín sufrió una lesión en uno de sus tobillos que lo mantuvo fuera de acción por breve tiempo. Sin embargo, reapareció con fuerza en diversos escenarios: el propio Monmouth Park (donde logró su primer triunfo en EE. UU., nada menos que en un Stakes, récord único para un fusta venezolano), Colonial Downs, Parx Racing, Delaware Park, Keeneland, Penn National, Presque Isle y los óvalos floridanos de Gulfstream Park y Tampa Bay Downs.

“Estaba esperando el momento en que un agente se interesara en mí para correr en Nueva York. Respecto al tobillo, la lesión sanó en su totalidad y me he sentido muy cómodo montando”, apuntó Marín.

Antes del percance físico, el fusta criollo batallaba por el liderato nacional de victorias junto al panameño Yedsit Hazlewood. Aunque la pausa le hizo perder terreno, se mantiene firme en el Top 10 general con 168 triunfos y un destacado 23% de efectividad sobre 736 compromisos.

Belmont Park reabrirá sus puertas con una jornada de nueve competencias estelarizada por la Jockey Club Gold Cup (G1) de $1 millón, donde se perfila el duelo entre Sovereignty, Caballo del Año 2025, y el millonario campeón japonés Forever Young.