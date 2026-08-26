Estas son las primeras palabras de Javier Castellano luego de ganar su carrera 6.000

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Este miércoles 26 de agosto del 2026, el jockey profesional venezolano Javier José Castellano alcanzó su victoria número 6.000 de su carrera sobre el lomo de la yegua Starship Lizzy en un Maiden Claiming de $50.000 que se disputó en la octava competencia de la tarde en el hipódromo de Saratoga en Nueva York.

Estados Unidos: las primeras palabras de Javier Castellano luego de ganar su carrera 6.000

Luego de tomarse la foto en el paddock de ganadores, el jinete venezolano fue entrevistado por la reportera del canal oficial de la NYRA en Youtube Megan Burgess, con quien conversó y dio sus primeras palabras, luego de convertirse en el jockey número 22 en la historia de Estados Unidos con 6.000 triunfos, el séptimo latino y el primer venezolano con tal cifra.

«Es increíble la sensación de haber alcanzado esta victoria, tengo que agradecer a Dios por ser un jockey al mas alto nivel y las habilidades y destrezas que me dio para ser jockey y participar en los más grandes Stakes en mi carrera» inició el zuliano.

«Tengo que agradecer a mi familia, a mi esposa, mis hijos por su apoyo, a mi agente de montas, a todos los dueños, entrenadores por darme el apoyo de conseguir 6.000 victorias en mi carrera en el más alto nivel, soy muy afortunado de lograrlo».