Histórico: Javier Castellano alcanza las 6.000 victorias en Estados Unidos

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Historia pura para el deporte nacional. Este miércoles 26 de agosto de 2026, el fusta zuliano Javier José Castellano llegó a las 6.000 victorias de por vida en la hípica de los Estados Unidos. La hazaña se escenificó en la octava prueba de la jornada en el hipódromo de Saratoga, en Nueva York.

Estados Unidos: Javier Castellano alcanza las victorias 6.000 en Estados Unidos

Con una partida limpia y colocando al ejemplar Starship Lizzy en el tercer puesto de la prueba, Castellano estuvo cerca de los parciales de 22,90 en los primeros 400 metros, y 46.07 en la media milla, para mover a la yegua y buscar la punta luego de los 1.000 metros en 1:12.26 y ganar la prueba con un tiempo oficial de 1:26.08 para los 1.400 metros de recorrido.

La yegua que inscribe en la historia al látigo venezolano es una tresañera, nacida el 1 de febrero del 2023, producto del cruce entre el semental Central Banker en Lizzy’s Fun por Funnybone, la cual consigue su primera victoria en cinco presentaciones como purasangre de carreras, bajo el entrenamiento de Michelle Nevin.

Los dividendos finales de la prueba fueron de, $11.44 a ganador, $6.38 el place y $4.22 el show de la carrera, en el segundo lugar quedó Hanna’s Hideaway con Luis Sáez en la silla y tercera All Bright y José Ortiz en el lomo.