Breeders’ Cup: El match de la semana se presenta en el Personal Ensign (G1)

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Una de las carreras que es de gran atractivo está reservada para las mejores yeguas maduras del circuito que se darán cita este sábado 29 de agosto en Saratoga para protagonizar el prestigioso Personal Ensign Stakes (G1). Con una atractiva bolsa de $500,000 dólares, este emblemático desafío de una milla y un octavo (1,800 metros) sobre arena es otro de los platos fuertes del sensacional Travers Day.

Saratoga Race: Fully Subscribed y Scottish Lassie un duelo que promete

La carrera promete un vibrante duelo táctico encabezado por la gran favorita Fully Subscribed, la talentosa pupila de Chad Brown que busca hilvanar victorias tras su sólida conquista en el Shuvee Stakes (G2).

Sin embargo, tendrá que emplearse a fondo ante la doble ganadora de Grado 1 Scottish Lassie, dispuesta a cobrar venganza. Para elevar al máximo la tensión, el evento forma parte de la serie "Win and You're In", otorgando a la espectacular ganadora el anhelado boleto directo a la Breeders' Cup Distaff en Keeneland.

Fully Subscribed nunca ha terminado más allá del tercer puesto, con un récord de ocho actuaciones, para 4 victorias, 3 segundos y un tercer lugar, encabezado por una remontada por medio cuerpo sobre Scottish Lassie en el Shuvee Stakes (G2) en Saratoga el 24 de julio.

Un segundo puesto detrás de Shred the Gnar en el La Troienne (G1) y un empate por el segundo lugar detrás de Nitrogen en el Ogden Phipps (G1) precedieron a ese resultado, y el castaño de Chad Brown ganó el Mother Goose (G2) y el Comely (G3) el invierno pasado en Aqueduct.

La Personal Ensign Stakes (G1) es la novena de la jornada y está pautada para iniciar a las 3:55 p.m. hora venezolana.