El sensacional récord horse Englishman acapara las miradas en el Memorial H. Allen Jerkens (G1)

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Otras de las pruebas que acaparará toda la atención en la cartelera del Travers Stakes Day es la participación del sensacional tresañero Englishman, que encabeza el lote del prestigioso H. Allen Jerkens Memorial Stakes (G1). El magno evento para velocistas cuenta con una atractiva bolsa de $500,000 dólares y una distancia de siete furlongs sobre la arena.

Saratoga: Englishman a lo crack regresa para revalidar su calidad

Consagrado como el líder indiscutible de la división de velocistas tras su imponente triunfo en el Woody Stephens (G1), el veloz hijo de Maxfield saltará a la pista como el sólido favorito de la cátedra con una línea matutina. El conducido por José Luis Ortiz y entrenado por Cherie DeVaux medirá fuerzas contra solo cinco valientes rivales, entre los que destacan Deep Flame y Local Knowledge, quienes buscarán frenar el arrollador paso del virtual campeón en otra tarde histórica del Travers Day.

Englishman igualó el récord de la pista de Saratoga de siete furlongs (1:20.40) con una aplastante victoria por 5 3/4 cuerpos sobre Crude Velocity en el Woody Stephens (G1), la primera victoria de grado para el potro hijo de Maxfield, propiedad de Cherie DeVaux. La contundente victoria del 6 de junio vengó el segundo puesto por 3 3/4 cuerpos que obtuvo ante ese mismo rival en el Pat Day Mile (G2). Regresa a las siete furlongs en el H. Allen Jerkens Memorial con tres victorias en cuatro participaciones.

Esta carrera es la primera de las carreras de Graded Stakes programadas para la jornada, e inicia a las 3:19 p.m. hora venezolana.