Dr. Venkman y Stronghold se ven las caras de nuevo en el Pat O'Brien (G2)

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El hipódromo de Del Mar se vestirá de gala este sábado 29 de agosto para albergar el prestigioso Pat O'Brien Stakes (G2). Con una bolsa de $250,000 dólares en juego, esta emocionante competencia de velocidad se disputará sobre una distancia de siete furlongs en pista de tierra. Dr. Venkman y Stronghold, que arribaron uno o dos en la edición pasada.

Breeders’ Cup: El Pat O’Brian Stakes (G2) clasifica a la Breeders' Cup Mile

El sábado, Del Mar, circuito ubicado en San Diego, California, tendrá dos clasificatorias correspondientes para el Campeonato Mundial de Criadores. Una de ellas es el Pat O’Brian Stakes (G2) para la Breeders' Cup Mile (G1), que está incluida dentro de una cartelera de diez carreras con una bolsa de $250,000 en distancia de 1,400 metros en pista de arena, que atrajo a 10 machos y promete ser una carrera competitiva.

Dr. Venkman, luego de tomar el triunfo en la edición pasada, no ha podido conseguir un triunfo en cuatro carreras disputadas. Cerró el año anterior con un segundo lugar en el Santa Anita Sprint (G2) y un tercero en la Breeders’ Cup Sprint (G1). Tras siete meses, regresa a la pista para un sexto lugar en el Bango Stakes (G3) y un quinto en el Bing Crosby Stakes (G1). Su monta es Umberto Rispoli para Mark Glatt.

Mientras que Stronghold, tras el segundo lugar en el Pat O’Brian, reapareció en abril con dos triunfos consecutivos, entre ellos el Triple Bend Stakes (G3) y sexto en el Bing Crosby Stakes (G1).

El Pat O’Brian Stakes (G2) es la novena de la programación y se corre a las 9:00 p.m. hora venezolana.