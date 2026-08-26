Ways and Means busca su sexta victoria en Saratoga en el Ballerina Stakes (G1)

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La Ballerina Stakes (G1) de $500,000, que se corre en un sprint de siete furlongs, es una clasificatoria "Win and You're In" para la Breeders' Cup Filly & Mare Sprint (G1) que se celebrará el 31 de octubre en Keeneland. Prueba que forma parte de una jornada de 14 carreras encabezada por la Travers Stakes (G1). Ways and Means encabeza a este grupo de yeguas y busca su sexta victoria en Saratoga.

Saratoga Race: Ways and Means lista para otro triunfo

Ways and Means, ganadora de cinco de sus seis carreras en el hipódromo de Saratoga, intentará conseguir otro gran premio en Saratoga cuando esté presente en esta prueba de Grado 1.

Ways and Means, tras ganar el Bed o' Roses (G2) de 2025, fue retirada de la pista hasta mayo de esta temporada, donde ocupa un segundo lugar en el Derby Distaff Stakes (G1), para luego ir de nuevo por la edición del Bed o' Roses (G2), donde supera a Grand Job por una nariz el 5 de junio después. La hija de 5 años de Practical Joke, propiedad de Chad Brown, incluye el Test Stakes (G1) en 2024. Es conducida por Flavien Prat.

Su principal enemiga es la ganadora del Derby City Distaff (G1), R Disaster, con la monta de Tyler Gaffalione, que derrotó a Ways and Means. R Disaster, hija de Awesome Slew, comenzó su campaña de 5 años con una victoria de 5 1/2 cuerpos en el Hurricane Bertie de Grado 3 en marzo en Gulfstream Park, terminó tercera en el Madison de Grado 1 en abril en Keeneland, y lideró de principio a fin cuando ganó el Derby City Distaff en mayo. Su entrenador, Saffie Joseph Jr, además presenta en la carrera a Paradise City con Edgar Zayas y Grammy Girl con la monta de Javier Castellano.

El Ballerina Stakes (G1) es la décima segunda carrera de la jornada del sábado en Saratoga y tiene como hora de inicio a las 5:49 p.m. hora venezolana.