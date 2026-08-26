Renegade apunta a la gloria ¿será el próximo nombre en el mítico Travers Stakes (G1)?

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado llega el “Derby de Verano”; para otros, la “Cuarta corona” y para muchos, el recuentro entre los mejores potros de tres años que se han visto las caras en las pruebas más importantes de primavera en los Estados Unidos. El Travers Stakes (G1) llega a la edición 157, que la convierte en una de las pruebas más antiguas en territorio estadounidense. Este año tiene a diez participantes que se baten en duelo en una distancia de 2,000 metros y por una bolsa de $1,250,000 en premios a repartir.

Saratoga Race: Renegade por la historia en la década

Después de las carreras válidas para la triple Tiara americana (Kentucky, Preakness y Belmont) el Jim Dandy Stakes (G2) es la siguiente prueba exclusiva para potros de tres años que sirve de preparación para uno de los eventos más importantes en la temporada de verano en Saratoga, el Travers.

El Jim Dandy (G2), como bien se indicó, es la preparación para esta prestigiosa carrera que se disputa este fin de semana. En la presente década y después de ocho temporadas consecutivas sin un caballo que ganara ambas (Jim Dandy Travers), cuatro han logrado el doblete en los últimos cinco años:

Essential Quality (2021).

(2021). Epicenter (2022).

(2022). Fierceness (2024).

(2024). Sovereignty (2025).

¿Será que Renegade podrá anotar su nombre en esta lista exclusiva de ejemplares?

Renegade, en esta oportunidad cuenta con la monta de Tayler Gaffalione, debido a que su jinete habitual, Irad Ortiz Jr., está ausente por motivos médicos.

El Travers Stakes (G1) está pautado para las 6:35 p.m. hora venezolana.