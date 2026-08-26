Jinetes hermanos se combinan para cuatro victorias en jornadas de carreras

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Entre lunes y martes se han disputado 18 carreras en el hipódromo de Parx Racing. El circuito ubicado en Bensalem, Pensilvania, continúa este miércoles con nueve competencias adicionales. Los hermanos Sánchez, Mychel y Magglio, firmaron varios compromisos, que hasta hoy entre ambos llevan cuatro triunfos en este óvalo.

Parx Racing: Mychel y Magglio Sánchez llevan dos victorias cada uno

El hermano menor de la estrella Mychel Sánchez, Magglio, sumó par de triunfos y un segundo lugar este lunes con tres firmas de monta.

Magglio impuso en la quinta carrera de la jornada, al ejemplar Society Ball en un claiming de $18,000. La yegua presentada por Michael Moore deja un tiempo de 1:26.49 para 1,400 metros y en la taquilla un pago de $5.60 al ganador.

Su tercer compromiso de la cartelera fue encima de Onishenko al revés galope, que se convierte en un batacazo de $44.20 a ganador. Este caballo ensillado por Marya Montoya, en representación de Domenick Migliorato, deja un crono de 1:12.64 para 1,200 metros.

Por su parte, el líder de este circuito, Mychel, en la jornada del martes consiguió par de victorias. En la tercera impuso a Ready as Ever en un Starter Optional Claiming de $32,000 para el entrenador Jamie Ness, en crono de 1:11.23 para 1,200 metros en pista de arena.

Mientras que en la séptima lleva las riendas de la victoria al potro de dos años Joke Teller para Michael Pino, en un Maiden Special Weight de $50,000 en distancia de 1,100 metros con registro final de 1:06.17.

Números y montas para la jornada

Maggio Sánchez, quien hizo su estreno esta campaña suma cuatro victorias y para la jornada de este miércoles lleva un compromiso de monta. Por su parte, Mychael llega a 178 victorias en la temporada, de las cuales 121 han sido en este óvalo donde busca su cuarto título consecutivo.

Para la presente jornada, Mychel firmó seis montas, para cerrar la semana hípica en este óvalo. Luego continúa en Colonial Downs, desde el jueves hasta el domingo.