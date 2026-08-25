EL aprendiz venezolano Magglio Sánchez consigue dos triunfos y rompe la taquilla

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Nueve carreras fueron confeccionadas este lunes 24 de agosto en el hipódromo de Parx Racing, en las cuales el jockey aprendiz venezolano Magglio Sánchez sumó par de triunfos, entre ellos un batacazo en la carrera de cierre.

Parx Racing: Magglio Sánchez con dos triunfos

El hermano menor de la estrella Mychel Sánchez, Magglio, sumó par de triunfos este lunes en el hipódromo de Parx Racing, ubicado en Bensalem, Pensilvania. Magglio, quien debutó recientemente en Estados Unidos, paso a paso se está ganando la confianza de propietarios y entrenadores.

En las pocas oportunidades que ha recibido, ha mostrado buena silla y gran desempeño sobre los finos de carreras. Magglio, con tres firmas de monta, inicia con un segundo en la segunda carrera con el ejemplar Lady Sriracha.

Luego, en la quinta carrera de la jornada, impone al ejemplar Society Ball en un claiming de $18,000. La yegua presentada por Michael Moore deja un tiempo de 1:26.49 para 1,400 metros y en la taquilla un pago de $5.60 al ganador.

Su tercer compromiso de la cartelera fue encima de Onishenko al revés galope, que se convierte en un batacazo de $44.20 a ganador. Este caballo ensillado por Marya Montoya, en representación de Domenick Migliorato, deja un crono de 1:12.64 para 1,200 metros.

Con cuatro triunfos en 35 presentaciones, Magglio Sánchez, para este martes, lleva a Pearls and Heels. El miércoles cuenta con la monta de It’s a Shore Thing y el jueves, en Delaware Park, lleva la monta de Obstinate.