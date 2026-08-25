Jockey venezolano gana seis carreras y busca su primer título en este hipódromo

Suscríbete a nuestros canales

A una semana de culminar el Summer Meet de Royal Palm Meet, que se corre en Gulfstream Park, Hallandale Beach, Florida, la estadística de jinetes en este circuito está en su máxima expresión. Samy Camacho y Diego Herrera, que buscaron probar suerte por vez primera en este mitin, han sido los protagonistas del mitin veraniego.

Gulfstream Park: Samy Camacho iguala la punta en este óvalo

Durante la jornada de este lunes, el jockey venezolano y cuatro veces campeón en el mitin de Tampa Bay Downs, Samy Camacho, suma un triunfo para para completar seis en la semana para igualar el standing con su homologo Diego Herrera, proveniente de California, a 82 lauros por lado. Restan tres días de carreras para culminar este mitin que da paso al Sunshine Meet o mitin de otoño, que es el preludio del clásico Winter Meet del Championship.

Samy, con dos compromisos, consiguió un segundo lugar y la victoria con el Sabian para el también venezolano Víctor Barboza Jr. en Allowance Optional Claiming de $70,000. Camacho demostró toda su jerarquía sobre este pupilo que corrió para los venezolanos del Stus Vicente Stella Stables LLC. Sabia, agenció crono de 55.45 en pista de grama para 1,000 metros.

Samy Camacho totaliza 144 en la temporada, de las cuales 82 han sido en este circuito que finaliza este lunes 31 de agosto. Samy busca su primer título en este óvalo y tiene 18 oportunidades para hacerlo durante este fin de semana.