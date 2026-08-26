El campeón velocista Book’em Danno se encamina a su segundo Forego Stakes (G1)

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El hipódromo de Saratoga es el centro de atención de este sábado 29 de agosto con la disputa del legendario Forego Stakes (G1), con una jugosa bolsa de $500,000 dólares. Este emocionante sprint de siete furlongs sobre arena es una de las joyas que engalanará la histórica cartelera del Travers Stakes y que, además, su campeón defensor, Book’em Danno, busca un lugar directo en la Breeders’ Cup Mile (G1).

Breeders’ Cup: Book’em Danno busca el back to back

Sin duda, la gran atracción para este evento es el Eclipse Winner Book'em Danno, el actual campeón defensor que regresa a su pista predilecta buscando revalidar su corona frente a retadores de la talla de Senior Officer.

Además del millonario botín, los velocistas se juegan el todo por el todo, ya que la carrera forma parte del programa "Win and You're In", otorgando al espectacular ganador un boleto directo garantizado a la Breeders' Cup Dirt Mile.

Book'em Danno superó a Scotland por un cuerpo en el Forego del año pasado, una victoria que consolidó su campaña como campeón velocista. El castrado de 5 años, criado en Nueva Jersey, repitió la hazaña en el True North Stakes (G3) el 6 de junio en Saratoga, superando al ganador de la Breeders' Cup Sprint, Bentornato, por 3/4 de cuerpo, y luego se impuso por 1 1/4 cuerpos en el Mr. Prospector Stakes el 17 de julio en Monmouth, bajo la tutela de Derek Ryan.

El Forego Stakes (G1) es la novena de la programación sabatina y que tiene hora de inicio a las 5:11 p.m. hora venezolana.