Gaceta Hípica enciende los motores con el Travers Stakes (GI)

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La pasión del turf alcanza su máximo nivel este fin de semana con la edición impresa más esperada por la afición. La tradicional revista Gaceta Hípica, con más de siete décadas como líder indiscutible del hipismo venezolano, ya se encuentra disponible en todos los quioscos del país. Su más reciente número presenta un despliegue editorial sin precedentes, diseñado de forma exclusiva para los apostadores y amantes de las grandes carreras.

Gaceta Hípica: Programación cokmpleta del Travers en Gaceta Hípica.

La principal atracción de esta entrega radica en el plano internacional. La publicación se consolida como la única revista en Venezuela que ofrece la cartilla oficial completa del sábado en el hipódromo de Saratoga, Nueva York. El mítico óvalo neoyorquino albergará una nueva edición del prestigioso Travers Stakes (G1), la competencia cumbre del verano para los mejores tresañeros del mundo. Los lectores dispondrán de los retrospectos oficiales, estadísticas de los jinetes y las proyecciones detalladas para descifrar esta millonaria selectiva.

Doble cartelera en los óvalos de Valencia y La Rinconada

La emoción del deporte local no se queda atrás, y el análisis del equipo de expertos cubre cada competencia de la jornada nacional:

Sábado en el Hipódromo de Valencia: Los aficionados del óvalo de Carabobo contarán con una atractiva programación de nueve competencias. Cada carrera incluye el análisis de los aprontes, los comentarios de pista y los favoritos de la casa.

Los aficionados del óvalo de Carabobo contarán con una atractiva programación de nueve competencias. Cada carrera incluye el análisis de los aprontes, los comentarios de pista y los favoritos de la casa. Domingo en La Rinconada: El principal recinto hípico de Caracas vibrará con una cartelera de 12 carreras de primer nivel. El programa dominical acaparará las miradas con la disputa del Clásico Sprinters (G1), el evento cumbre que reúne a los velocistas más puros de la pista de arena, tanto para hembras como para machos en 1.200 metros.

La edición ya está a la venta y destaca por sus pronósticos hípicos de alta efectividad, líneas de apertura, marcas exclusivas por carrera y los reportes de los últimos ejercicios matutinos. Los apostadores tienen en sus manos la herramienta analítica definitiva para asegurar sus aciertos en el juego del 5 y 6 nacional e internacional.