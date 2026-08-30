Bajo la lupa en Hinava: Autoridades exigen revisión médica a un cotizado tras la R21

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El Hipódromo Nacional de Valencia celebró este sábado 29 de agosto la reunión número 21 de la temporada actual. La cartelera incluyó un programa de nueve competencias, cuya cita estelar estuvo representada por el Clásico "Ciudad de Valencia" en recorrido de 1.800 metros, prueba que dominó la yegua Stella Cadente (3).

El preparador Jesús Carfunjol Arteaga figuró como el profesional más destacado de la tarde en el óvalo carabobeño. Sus dos victorias en la reunión le permitieron consolidar el liderazgo en la estadística general de entrenadores del año 2026.

A la par, el aprendiz Luis Fúnez Jr. concretó una actuación sobresaliente mediante un doblete de triunfos. Fúnez condujo al éxito a Susurro en la quinta válida del 5y6 y más tarde guio a Ralfcristopher en la novena competencia, la cual cerró la jornada y resolvió las combinaciones del juego de las mayorías.

Mi Guerrero dominó de punta a punta en la prueba no válida

La segunda competencia del programa reunió a ejemplares de siete y más años, ganadores de tres carreras, con una nómina definitiva de siete participantes tras el retiro previo de Money Flyer (4).

El castaño Mi Guerrero (3) asumió la delantera desde la partida con la conducción de Francisco Quevedo y sostuvo el dominio de extremo a extremo. El ejemplar agenció un tiempo de 67.4 para la distancia de 1.100 metros.

Otro Cotizado: Ejemplar Exámenes Autoridades de Hinava

Por su parte, otro de los cotizado Strength Arnor (6), bajo la preparación de Henfrick Alayón y con la monta de Jonás Rijo, no ofreció resistencia durante el trayecto y finalizó en la sexta casilla del marcador.

Una vez cruzada la meta, la junta de comisarios del hipódromo solicitaron lo siguiente:

SOLICITUD DE EXAMEN CLINICO COMPLETO Y PRUEBAS ESPECIALES: "Vista la actuación del ejemplar STRENGTH ARNOR Nº06, esta Junta de Comisarios procedió a solicitar Examen clínico completo a la División de Inspección Veterinaria, todo de conformidad con el articulo N.º 66 literal g y 290 del Reglamento Nacional de carreras. Con relación a esta solicitud, la División de inspección Veterinaria informo que el ejemplar precitado se presentó; SIN LESIONES APARENTES".