La Rinconada: El 5y6 nacional supera la barrera del millón de dólares en recaudación

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La velocidad será la gran protagonista este domingo 2 de agosto en La Rinconada durante la reunión número 34 del año. El programa de 12 competencias destaca por la disputa de dos pruebas estelares dentro del 5y6: el Clásico "Sprinters" (GI) y el Clásico "Sprinters Yeguas" (GII). Ambos trayectos de 1.200 metros pondrán a prueba la explosividad de los mejores corredores del óvalo de Coche.

Meridiano: Ganadores en la jornada previa al 5y6 en La Rinconada

La jornada dominical inició con victoria de buen dividendo para Rue Du Bac (3) con la monta de Jaime Lugo Jr. y la preparación de Henry Trujillo. En la segunda carrera triunfó por tal y como se esperaba, La Dama (8) con la monta de Jaime Lugo y el ensillaje de Mauro Viera.

En la tercera competencia de la tarde, la victoria le correspondió al ejemplar Zio Giaccof (6), conducido por Jean Carlos Rodríguez y bajo la preparación de Eliécer Gómez. Seguidamente, en el cuarto turno de la jornada, la yegua Namekun (7) se impuso con la guía de Jaime Lugo Jr. y el entrenamiento de Henry Trujillo, yunta que con este triunfo selló su segundo éxito del programa en el ciclo no válido.

En la quinta carrera se la llevó el ejemplar del Stud "Excelso", Invader (3) con la monta de Winder Véliz y el entrenamiento de German Rojas. En la sexta, el triunfo le correspondió a Rompeparadigmas (1) con la monta de Jaime Lugo que arriba a 2472 triunfos de por vida. La castaña de seis años cuenta con el entrenamiento de Ramón García Mosquera.

Meridiano: Monto Recaudado a repartir en el 5y6 La Rinconada

El juego del 5 y 6 recolectó un monto récord sellado de Bs. 797.657.275,00, de los cuales Bs. 111.657.275,00 se repartirán entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, se repartirán Bs. 430.734.928,50.

En la primera válida (clásico de los Sprinters (GI) para el 5y6 nacional, o sexta carrera en el orden, el triunfo le correspondió al ejemplar importado Perfect La Combee (número 4).