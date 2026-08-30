¡Ganó la potra! Queen Of Dragons fue la más rápida del Clásico Sprinters Yeguas (GII) en La Rinconada

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El Clásico Internacional Sprinters Yeguas (Grado II) bajó el telón de las competencias selectivas en la gala dominical del Hipódromo La Rinconada. La prueba, estructurada sobre un trayecto de 1.200 metros, reunió a un calificado lote de purasangres que protagonizó un espectáculo de velocidad. En ese escenario, la tresañera Queen Of Dragons (7) ratificó su evidente evolución pistera para dominar con autoridad a las rivales que le salieron al paso y asegurar la victoria de punta a punta.

Control de carrera y dominio de principio a fin: Sprinters Yegua (GII)

Desde la apertura del aparato de partidas, la competencia tomó un rumbo claro en favor de la pupila de la divisa "M y P". Queen Of Dragons aprovechó un contratiempo inicial de la cotizada Mother Carmen en la salida para tomar el mando del grupo y afianzarse en la vanguardia desde los metros iniciales. Con un despliegue de serenidad sobre el lomo de la corredora, el jinete J. Solano dosificó las energías de la potranca para administrar el ritmo de la prueba a su conveniencia.

La castaña estableció parciales de 24.2 segundos en el primer cuarto de milla y 47.2 en la media milla. Al girar la última curva e ingresar a la recta decisiva, la alazana mantuvo la firmeza en su accionar ante la arremetida del lote perseguidor. Con un remate contundente en los 200 metros finales, la yegua congeló el reloj en un tiempo global de 72.0 exactos para la distancia, registro que selló su triunfo categórico en la arena del óvalo de Coche.

Marcador oficial y registros de la vencedora

El segundo lugar del compromiso le correspondió a Mother Carmen (8), ejemplar que descontó ventaja en los tramos finales tras el tropiezo en el brinco inicial. El tercer puesto quedó en manos de Bella Catira (4), mientras que Queen Alabama (6) finalizó en el cuarto peldaño y Raphaella (9) cerró la pizarra oficial en la quinta casilla. En lo que respecta a las apuestas, la victoria de Queen Of Dragons generó un dividendo de Bs. 725,26 por concepto de ganador y Bs. 544,50 por el renglón del place.

La nacida y criada en el Haras La Orlyana, hija de King Seraf en Revolution Queen, dejó su historial en tres victorias dos de ellas de corte selectivo tras cinco presentaciones públicas. Asimismo, esta importante conquista significó el primer triunfo de grado para la yunta profesional a cargo de su preparación y conducción, éxito muy celebrado por la afición hípica en la tribuna principal del óvalo caraqueño.