Así quedaron los resultados de las carreras de La Rinconada 30-08-2026

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Una nueva cartelera se llevó a cabo este domingo 30 de agosto de 2026 que vino hacer la celebración de la reunión número 34 de la presente temporada. La jornada oficial, que constó de una atractiva cartelera de doce competencias, y cuyos resultados acapararon la atención de toda la afición gracias a una programación de alto nivel donde destacaron dos pruebas selectivas de gran calibre dentro del 5y6:

LXXXVI Clásico Sprinters (GI) ganado por Perfect La Combee (USA) (8)

XVI Clásico Sprinters Yeguas (GII) ganado por Queen Of Dragons (10)

Ganadores: Carreras Destacados Trigésima Cuarta Reunión

En el ámbito de los fustas, Jaime Lugo Jr. se convirtió en el profesional más destacado de la reunión hípica tras lograr tres visitas al recinto de ganadores. El fusta impuso condiciones con Rue Du Bac y Namekun en las pruebas no válidas, para luego rematar su actuación a bordo de Zaraceño en la segunda válida del 5y6 nacional.

Por el lado de los entrenadores, la jornada dejó a tres preparadores con actuaciones sobresalientes:

Henry Trujillo: Consiguió dos victorias en el bloque no válido por intermedio de Rue Du Bac y Namekun.

Mauro Viera: Logró el doblete en la jornada dominical gracias a los triunfos de La Dama y Zaraceño.

Óscar Manuel González: Conquistó la primera selectiva de la tarde con el pistero Perfect La Combee (USA) y celebró el exitoso regreso de El Gran Eladio, ejemplar que reapareció victorioso tras una inactividad de 420 días.

Monto Sellado: 5y6 Reunión 34 La Rinconada

Asimismo, el juego del 5y6 recolectó un nuevo monto récord de Bs. 797.657.275,00, de los cuales Bs.111.672.018,50 se repartirán entre los ganadores con 5 ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, se repartirán Bs. 430.734.928,50.

A continuación mostramos los resultados completos de la reunión dominical en el óvalo caraqueño:

PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Rue Du Bac (3) 54 Jaime Lugo Jr. 380,04 2 Anastasia Queen (4) 54 W. Véliz - 3 Aguamarina (8) 54 F. Urdaneta - 4 Aslaug (6) 56 E. Betancourt - 5 The Queen Roca (1) 56 A. Finol -

Entrenador: Henry Trujillo. Ganador: 380,04. Placés: 194,58 y 637,61. Exacta: 4.221,24. Trifecta: 14.840,01. Superfecta: 23.127,08.

SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 83.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 La Dama (8) 54 Jaime Lugo 110,00 2 Amboise (6) 54 J. Moncada - 3 Paula Del Carmen (4) 54 F. Márquez - 4 Srta. Emiliana (2) 54 Jer. Alvarado - 5 Nostra Vittoria (5) 54 D. Dellan -

Entrenador: Mauro Viera. Ganador: 110,00. Placés: 110,00 y 110,00. Exacta: 239,99. Trifecta: 870,73. Superfecta: 1.707,54. Ret: 1.

TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74.2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Zio Giaccof (6) 54.5 Jean Carlos Rodríguez 185,11 2 Don Thiago (5) 54.5 Fel. Velásquez - 3 Aptitud (4) 53 K. Briceño - 4 El Trueno (8) 55 J. G. Milla - 5 Chon Brady () 53 R. Capriles -

Entrenador: Eliecer Gómez. Ganador: 185,11. Placés: 158,23 y 238,28. Exacta: 688,56. Trifecta: 15.145,72. Superfecta: 22.289,44.

CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67.2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Namekun (7) 53 Jaime Lugo Jr. 239,82 2 Linda Ilusión (2) 50 O. Rivas - 3 Luna Llena (5) 53 Y. Díaz - 4 Miss Buena Vista (8) 53 M. Rodríguez - 5 La Super Kat (6) 52 J. D. Calicho -

Entrenador: Henry Trujillo. Ganador: 239,83. Placés: 210,12 y 146,11. Exacta: 1.012,19. Trifecta: 6.656,81. Superfecta: 36.729,34. Ret: 4.

QUINTA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 66.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Invader (3) 54 Winder Véliz 159,17 2 Tintorero (8) 53 L. Funez Jr. - 3 Abu Pepe (1) 53 J. Aray - 4 Mahomes (4) 53 J. Lugo Jr. - 5 First Time (7) 52 J.D. Calicho -

Entrenador: German Rojas. Ganador: 159,17. Placés: 112,48 y 203,89. Exacta: 425,19. Trifecta: 1.487,39. Superfecta: 4.151,75. Ret: 5.

SEXTA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74.2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Rompeparadigmas (1) 56 Jaime Lugo 157,89 2 Madame Walker (8) 54 F. Quevedo - 3 Spring Training (4) 52 F. Márquez - 4 Coffee Time (6) 53 L. Funez Jr. - 5 Reina Amada (5) 54 R. Capriles -

Entrenador: Ramón García Mosquera. Ganador: 157,89. Places: 110,00 y 183,32. Exacta: 335,32. Trifecta: 4.777,60. Superfecta: 5.959,22.

PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 71.1

LXXXVI Clásico Sprinters (GI)

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Perfect La Combee (USA) (8) 58 Hemirxon Medina 1.172,72 2 Sol Victoreado (USA) (4) 58 J. Lugo Jr. - 3 Violence And Peace (USA) (10) 56 Y. González - 4 Gran Alabama (5) 55.5 R. Capriles - 5 Compadre Peche (7) 55.5 J. Lugo -

Entrenador: Oscar Manuel González. Ganador: 1. 172,72. Places: 288,80 y 159,77. Exacta: 4.410,02. Trifecta: 4.359,12. Superfecta: 24.713,65. Trp Apuesta: 3.639,40. Pool de 4: 22.150,35.

SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74.2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Zaraceño (8) 55 Jaime Lugo Jr. 249,55 2 El Pillin (2) 53 B. Zapata - 3 Feedstock (4) 54.5 L. Funez Jr. - 4 Golden Bross (6) 53 J. A. Rivero - 5 Stephen (7) 53 D. Acosta -

Entrenador: Mauro Viera. Ganador: 249,55. Placés: 171,03 y 243,23. Exacta: 1.883,99. Trifecta: 3.291,11. Superfecta: 51.785,02. Doble Perfecta: Sin Acierto.

TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 79.2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 El Gran Eladio (8) 53 Eglinder Betancourt 1.065,10 2 Baco (1) 54 L. Funez Jr. - 3 Gran Pepe (6) 52 Y. Caguado - 4 Tuco Salamanca (ARG) (7) 57 J. D. Calicho - 5 Calgary (9) 54 J. Aray -

Entrenador: Oscar Manuel González. Ganador: 1065,10. Placés: 292,90 y 157,12. Exacta: 3.113,21. Trifecta: 32.636,72. Superfecta: 50.597,88.

CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Inalcanzable (1) 54 Ivan Pimentel Jr. 362,63 2 Super Luissiano (8) 56 J. Moncada - 3 Zascandil (7) 54 F. Urdaneta - 4 Eros (3) 56 M. Rodríguez - 5 Money Storm (6) 56 R. Capriles -

Entrenador: Humberto Correia. Ganador: 362,63. Placés: 200,81 y 146,11. Exacta: 1.152,15. Trifecta: 8.757,88. Superfecta: 12.768,68.

QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 73.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Luna Nueva (7) 51 Luis Funez Jr. 331,06 2 Cheeca Blue (USA) (4) 56.5 J. A. Rivero - 3 Multiverso (8) 53 F. Quevedo - 4 Loca Te Pones (1) 53 A. Siso - 5 Gran Avelina (3) 53 J. Lugo Jr. -

Entrenador: Jorge Salvador. Ganador: 331,06. Placés: 184,09 y 233,08. Exacta: 1.779,69. Trifecta: 3.480,32. Superfecta: 65.975,30.

SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 72

XVI Clásico Sprinters (Yeguas) (GII)

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Queen Of Dragons (10) 53 Rafael Solano 725,26 2 Mother Carmen (8) 55 J. Lugo - 3 Bella Catira (4) 55 F. Quevedo - 4 Queen Alabama (6) 55 J. C. Rodríguez - 5 Raphaella (9) 55 R. Capriles -

Entrenador: David Palencia. Ganador: 725,26. Placés: 544,50 y 127,24. Exacta: 3.133,52. Trifecta: 6.388,44. Superfecta: 9.858,04. Triple Apuesta: 5.263,00. Súper Pool de 4: 131.611,50. Doble Perfecta: 6.759,48. 5y6 (2471) boletos con 5 que pagan Bs. 45.193,04 c/u. (116) boletos con 6 que cobran cada uno Bs. 3.713.235,59 c/u. Loto Hípico: 1.567,69.