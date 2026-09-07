General en la cima: “Pocho” Lugo asalta el liderato de la estadística en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La Gala Hípica de Caracas celebró su edición 2026 de la temporada este domingo dentro de la reunión número 35 del año en el óvalo de Coche, donde se realizaron 14 competencias y tres de ellas, fueron clásicos de grado 1 y el juego del 5y6 Nacional que sobrepasó por segunda semana el millón de dólares en el monto sellado.

La Rinconada: “Pocho” Lugo asalta el liderato de la estadística en La Rinconada

En lo que ha sido una temporada pareja para los jinetes que hace vida en la campaña nacional, uno de los látigos que ha sido más consistente con sus compromisos, es el experimentado zuliano Jaime Lugo, quien este domingo volvió a sumar otra carrera a su cuenta personal y logró ubicarse ahora en 2.475 de su carrera para acercarse aún más a “El negrito de San José”, Juan Vicente Tovar, quien, terminó con 2.492.

El “Pocho” como le dicen en confianza, consiguió su quinta victoria de la temporada con el ejemplar importado Tuscan Gold en el Clásico Internacional Propietarios La Rinconada GI, para los Samanes Racing y el entrenador Riccardo D’Angelo.

Con esta victoria, Jaime Lugo llegó a 31 en la temporada en Caracas e igualó a Jhonathan Aray en la cima del liderato de la estadística anual en La Rinconada.

Cinco jinetes con más victorias en La Rinconada en el 2026: