La Rinconada: Conozca el increíble porcentaje de efectividad de Iván Pimentel Jr. con ejemplares favoritos

La última jornada hípica celebrada en el Hipódromo La Rinconada dejó, como de costumbre, a los personajes más destacados. Entre ellos figuraron los entrenadores Gabriel Márquez, Riccardo D´Angelo, Ismael Martínez y Fernando Parilli Jr., con un doblete cada uno; mientras que, por los jinetes, destacaron el líder de la estadística Jaime Lugo y su coterráneo Iván Pimentel Jr.

En su paso por Estados Unidos, Iván Pimentel sufrió problemas de salud que le impidieron desempeñarse en su oficio con total normalidad, llegando a abandonar la su profesión durante un buen tiempo. Sin embargo, desde su llegada a suelo venezolano, el fusta zuliano registra números impresionantes en cuanto a sus porcentajes de efectividad en La Rinconada.

Tras adjudicarse la Copa Invitacional del Caribe con el caballo Astuto semanas atrás, Pimentel obtuvo un par de victorias en la pasada reunión con los ejemplares Gran Torrente y The Exquisite Girl, con los que alcanzó 13 triunfos en la campaña. Además, finalizó segundo con el caballo Vinicius Jr. en la décima carrera y obtuvo un tercer lugar con Raycharles en la prueba de cierre.

Desde su retorno, el jockey presenta métricas astronómicas de rendimiento sobre sus 62 montas asignadas hasta la fecha.

La Rinconada: porcentajes del «Catedrático»

Iván Pimentel acumula un total de 13 primeros, 8 segundos y 8 terceros. Su porcentaje de victorias se ubica en un 21 %, con una efectividad del 47 % en apariciones dentro de los tres primeros lugares del marcador.

Para finalizar con el dato más asombroso, el zuliano mantiene un rendimiento del 71 % sobre ejemplares favoritos, tras lograr 10 triunfos en un total de 14 compromisos.