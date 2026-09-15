La jornada número 36 de la temporada 2026 en el hipódromo La Rinconada contó el pasado domingo con una programación de 14 carreras, donde, dos de ellas, fueron las ediciones de los clásicos Gelinotte y Millard Ziadie, ambas GII en recorrido de 1.400 metros.

La Rinconada: La hazaña de Riccardo D’Angelo que lo iguala con el maestro César Cachazo

A la altura de la 13 carrera de la jornada dominical y quinta de las válidas del 5y6 Nacional, se disputó la edición 23 del Clásico Millard Ziadie GII, en recorrido de 1.400 metros, donde el potro de tres años Black Stone se llevó la victoria con la monta de Jaime Lugo Jr. y el entrenamiento de Riccardo D’Angelo.

EL hijo de Tato Zeta en Extrainnings por Giants’s Causeway dejó tiempo oficial 84,4 con un dividendo de Bs.915,58 a ganador, para colocar su campaña personal en tres victorias en seis presentaciones para el Stud Money Run.

Para su entrenador, Riccardo D’Angelo ha sido su tercera victoria personal en la historia de la mencionada selectiva. Su primer triunfo fue en la primera edición como clásico en el 2003 con el recordado Águila Negra con la monta de Ángel Alciro Castillo, pero en recorrido de 1.800 metros con un tiempo de 108 exactos para el momento.

Luego, para la edición del 2006, volvería a ganar, esta vez con el ejemplar Águila de Oro, ahora con la conducción de Emisael Jaramillo para los colores del Stud San Gabriel con crono de 109 flat. Co esta victoria, D’Angelo iguala al maestro del hipismo y leyenda viviente, César Cachazo, como los entrenadores más ganadores del Clásico Millard Ziadie GII con tres cada uno.