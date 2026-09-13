Así quedaron los resultados de las carreras en La Rinconada 13-9-2026

Este domingo 13 de septiembre tuvo un atractivo programa de 14 carreras que se disputaron en el majestuoso óvalo Internacional La Rinconada, que contó con la edición XXIII Clásico “Gelinotte” (Grado II), prueba ganada por Fatima Blush (USA). El XXIII del Clásico “Millard Ziadie” (Grado II) con una victoria para Black Stone y la Condicional Especial Copa “Belleza Venezolana”, con triunfo para Ekati King (USA). Además del atractivo popular 5 y 6, en la arena caraqueña desde la novena carrera.
NOTAS RELACIONADAS
El jinete Iván Pimentel Jr y Jaime Lugo fueron los más destacados de la semana, con dos victorias cada uno. Iván Pimentel Jr. llevó a la victoria a Gran Torrente (USA) y The Exquisite Girl (USA), ambas en yunta con Ismael Martínez. Mientras que Jaime Lugo, sus triunfos fueron con My Amazing Mate (USA) para Noel Cucich y Fatima Blush (USA) para el entrenador Ricardo D'Angelo.
El entrenador Isamel Martínez, Ricardo D'Angelo, Fernando Parilli Jr., y Gabriel Márquez, fueron los más destacados de la semana, con dos victorias cada uno. Isamel Martínez, lo hizo en yunta con el jinete internacional Iván Pimente Jr., quien llevó las riendas de Gran Torrente (USA) y The Exquisite Girl (USA). Mientras que Gabriel Márquez, lo hizo con el ejemplar Ekati King (USA) y Chosen Factor (USA) con los jinetes Johan Aranguren y Jonathan Aray, respectivamente.
Por su parte, Ricardo D'Angelo visita el parque de vencedores con Fatima Blusch (USA) y Black Stone, con las montas de Jaime Lugo y Jaime Lugo Jr, respectivamente. Fernando Parilli Jr., abrió y cerró el 5 y 6 nacional con sus representados de Zucchero y Sr. Gato Pardo.
PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 73.4
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|TINTA FINA (6)
|53
|W. VÉLIZ
|476,82
|2
|Bulma (4)
|53-3
|Yam. González
|-
|3
|Toda Una Rubia (9)
|54
|J. Lugo Jr
|-
|4
|Miss Morgan (USA) (2)
|56
|F. Querales
|-
|5
|Perfect Dream (8)
|53-1
|A. Ybarra
|-
Entrenador: Ale. Regalado. Ganador: 476,82. Place: 351,96 y 307,24. Exacta: 5.896,56. Trifecta: 3.641,58. Superfecta: 4.207,12.
SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 75.2
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|GRAND SENSATION (7)
|54
|O. MEDINA
|344,19
|2
|Miss Ducati (2)
|54
|F. Urdaneta
|-
|3
|Sol Viva La Paz (USA) (9)
|55
|R. Solano
|-
|4
|De Lara (4)
|54
|W. Véliz
|-
|5
|Gran Amelia (1)
|55
|J. Lugo
|-
Entrenador: J. Salvador. Ganador: 344,19. Place: 178,54 y 201,75. Exacta: 4.337,99. Trifecta: 76.450,19. Superfecta: Sin aciertos.
TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 68
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|WICKED GAME (1)
|53
|R. CAPRILES
|196,47
|2
|Ciro (3)
|53.5
|R. Solano
|-
|3
|Inmenssus (9)
|53
|A. García P.
|-
|4
|Coming Home (2)
|53-3
|S. Yanez
|-
|5
|El Gran Campeón (4)
|53
|Jer. Alvarado
|-
Entrenador: O.M. González. Ganador: 196,47. Place: 171,37 y 287,19. Exacta: 890,66. Trifecta: 13.412,15. Superfecta: Sin aciertos. Ret.: 10.
CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67.1
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|MY AMAZING MATE (USA) (1)
|54
|J. LUGO
|546,89
|2
|Srta. Buleria (USA) (3)
|54
|F. González Jr.
|-
|3
|Latina Fina (4)
|53
|R. Capriles
|-
|4
|Donostia (USA) (5)
|54
|F. Quevedo
|-
|5
|Presumida (6)
|53
|J.D. Galicho
|-
Entrenador: N. Kicich. Ganador: 546,89. Exacta: 2.475,26. Trifecta: 1.038,91. Ret.: 02-07.
QUINTA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 66.1
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|GRAN TORRENTE (USA) (2)
|56
|I. PIMENTEL JR.
|171,46
|2
|Kupido (USA) (4)
|56
|J. Aray
|-
|3
|My Inspiring Mate (USA) (7)
|56
|J. Lugo
|-
|4
|Rebujito (USA) (1)
|56
|F. Quevedo
|-
|5
|Chokolate (USA) (5)
|56
|J. Aranguren
|-
Entrenador: I. Martínez. Ganador: 171,46. Place: 147,91 y 146,71. Exacta: 1.479,54. Trifecta: 2.921,61. Superfecta: 3.001,07. Pool de 4:10.322,08. Ret.: 03.
SEXTA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67.1
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|THE EXQUISITE GIRL (USA) (6)
|56
|I. PIMENTEL JR.
|798,32
|2
|De Gala (7)
|53.5
|Jer. Alvarado
|-
|3
|Divina Providencia (USA) (5)
|56.5-2.5
|J.D. Calicho
|-
|4
|Spring Clean (2)
|54-1
|O. Medina
|-
|5
|Mezcal (9)
|53
|K. Perfecto
|-
Entrenador: I. Martínez. Ganador: 798,32. Place: 231,28 y 149,78. Exacta: 1.873,41. Trifecta: 4.030,63. Superfecta: Sin aciertos.
SÉPTIMA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 73.3
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|GRAN ANDRÉS (9)
|54-3
|L. FUNEZ JR.
|1.046,84
|2
|Quantum Leap (6)
|55
|R. Capriles
|-
|3
|Pharoah's Dynasty (USA) (7)
|59-3
|E. Guía
|-
|4
|Astro Zeta (3)
|53
|J. Lugo
|-
|5
|Comandante Camilo (1)
|53
|J.C. Rodríguez
|-
Entrenador: J.D. Rivas. Ganador: 1.046,84. Place: 292,56 y 168,89. Exacta: 6.777,23. Trifecta: 4.203,92. Superfecta: 11.195,70.
OCTAVA CARRERA - DISTANCIA 1.000 MTS - TPO: 85.3. XXIII Clásico "Gelinotte" (Grado II)
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|FATIMA BLUSH (USA) (8)
|56
|J. LUGO
|128,36
|2
|Willy Nilly (USA) (6)
|56
|J. Lugo Jr.
|-
|3
|Mora Linda (2)
|54
|F. Quevedo
|-
|4
|Latina Parts (4)
|53.5
|J. Aray
|-
|5
|Farolera (USA) (1)
|56.5
|J.A. Rivero
|-
Entrenador: R. D'Angelo. Ganador: 128,36. Place: 110,00 y 381,41. Exacta: 1.065,78. Trifecta: 2.871,94. Superfecta: 14.869,35.
PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 82
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|BROTHER WILL (2)
|53-3
|S. YÁNEZ
|380,30
|2
|Mad Max (5)
|53
|I. Pimentel Jr.
|-
|3
|Dumpling (3)
|53
|J.G. Hernández
|-
|4
|Base Armador (8)
|53
|W. Véliz
|-
|5
|Bendito (10)
|55-3
|L. Funez Jr.
|-
Entrenador: J. Romero R. Ganador: 380,30. Place: 215,33 y 446,35. Exacta: 6.129,89. Trifecta: 132.645,49. Superfecta: sin aciertos. Pool de 4: 20.602,20. Ret.: 04.
SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 73.3
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|ZUCCHERO (2)
|53
|Y. DÍAZ
|163,44
|2
|Vinicius Jr. (6)
|57
|I. Pimentel Jr.
|-
|3
|Theo (8)
|53
|J. Lugo Jr.
|-
|4
|Tirolocomcgraw (7)
|53
|F. Urdaneta
|-
|5
|Online (1)
|55
|J. Lugo
|-
Entrenador: F. Parilli Jr. Ganador: 163,44. Place: 181,19 y 285,14. Exacta: 1.201,06. Trifecta: 29.141,85. Superfecta: 97.085,20. Triple Apuesta: 862,20. Doble Perfecta: 3.641,83. Ret.: 03.
TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.600 MTS - TPO: 97 I Condicional Especial Copa "Belleza Venezuela"
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|EKATI KING (USA) (7)
|58
|J. ARANGUREN
|156,87
|2
|Sol Victoreado (USA) (6)
|58
|J. Lugo Jr.
|-
|3
|Le Revele (ARG) (5)
|58
|R. Solano
|-
|4
|Magicshadow (USA) (4)
|58
|J. Aray
|-
|5
|One Thing (BRZ) (2)
|58
|F: Quevedo
|-
Entrenador: G. Márquez. Ganador: 156,87. Place: 110,00 y 162,84. Exacta: 1.037,28. Trifecta: 1.406,65. Superfecta: 2.317,01.
CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 71.3
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|CHOSEN FACTOR (USA) (6)
|56
|J. ARAY
|177,86
|2
|Miss Paola (USA) (5)
|56
|J. Lugo Jr.
|-
|3
|Mama Bella (USA) (1)
|56
|J. Lugo
|-
|4
|Easyyouplease (USA) (2)
|56-2
|O. Rivas
|-
|5
|Cosmic Love (3)
|54
|E. Betancourt
|-
Entrenador: G. Márquez. Ganador: 177,86. Place: 154,30 y 315,01. Exacta: 769,56. Trifecta: 2.832,30. Superfecta: 4.168,96.
QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 84.4 XXIII Clásico "Millard Ziadie" (Grado II)
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|BLACK STONE (5)
|53
|J. LUGO JR.
|915,58
|2
|Pontevecchio (1)
|54
|F. González Jr.
|-
|3
|Ponsigue (3)
|53.5
|W. Véliz
|-
|4
|El Irlandés (4)
|53
|R. Capriles
|-
|5
|Zorro Viejo (USA) (2)
|58
|I. Pimentel Jr.
|-
Entrenador: R. D'Angelo. Ganador: 915,58. Place: 247,07 y 229,40. Exacta: 6.535,96. Trifecta: 10.909,46. Superfecta: 35.723,40.
SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 75
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|SR. GATO PARDO (1)
|56
|F. GONZÁLEZ JR.
|313,13
|2
|Tibu (PAN) (5)
|55
|F. Véliz
|-
|3
|Reycharles (11)
|56
|I. Pimentel Jr.
|-
|4
|Chamuel (2)
|54
|J. Lugo Jr,
|-
|5
|Contra Todo (10)
|54
|F. Puello
|-
Entrenador: F. Parilli Jr. Ganador: 313,13 Place: 371,68 y 156,70. Exacta: 1.420,06. Trifecta: 1.740,18. Superfecta: 1.904,90. Triple Apuesta: 9.180,76. Súper Pool de 4: 20.336,78. . 5y6 nacional *5* (Bs. 5.175,35). 5y6 nacional *6* (Bs. 274.869,72).