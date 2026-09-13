Hipismo

Así quedaron los resultados de las carreras en La Rinconada 13-9-2026

La jornada dominical presentó tres pruebas selectivas y que iniciaron a la 1:00 p.m. con tres selectivas

Por

Darwin Dumont
Domingo, 13 de septiembre de 2026 a las 07:28 pm
Agregar a Meridiano en Seguir en Google Discover
Así quedaron los resultados de las carreras en La Rinconada 13-9-2026
Cortesia

Este domingo 13 de septiembre tuvo un atractivo programa de 14 carreras que se disputaron en el majestuoso óvalo Internacional La Rinconada, que contó con la edición XXIII Clásico “Gelinotte” (Grado II), prueba ganada por Fatima Blush (USA). El XXIII del Clásico “Millard Ziadie” (Grado II) con una victoria para Black Stone y la Condicional Especial Copa “Belleza Venezolana”, con triunfo para Ekati King (USA). Además del atractivo popular 5 y 6, en la arena caraqueña desde la novena carrera.

NOTAS RELACIONADAS

El jinete Iván Pimentel Jr y Jaime Lugo fueron los más destacados de la semana, con dos victorias cada uno. Iván Pimentel Jr. llevó a la victoria a Gran Torrente (USA) y The Exquisite Girl (USA), ambas en yunta con Ismael Martínez. Mientras que Jaime Lugo, sus triunfos fueron con My Amazing Mate (USA) para Noel Cucich y Fatima Blush (USA) para el entrenador Ricardo D'Angelo.  

El entrenador Isamel Martínez, Ricardo D'Angelo, Fernando Parilli Jr., y Gabriel Márquez, fueron los más destacados de la semana, con dos victorias cada uno. Isamel Martínez, lo hizo en yunta con el jinete internacional Iván Pimente Jr., quien llevó las riendas de Gran Torrente (USA) y The Exquisite Girl (USA). Mientras que Gabriel Márquez, lo hizo con el ejemplar Ekati King (USA) y Chosen Factor (USA) con los jinetes Johan Aranguren y Jonathan Aray, respectivamente.  

Por su parte, Ricardo D'Angelo visita el parque de vencedores con Fatima Blusch (USA) y Black Stone, con las montas de Jaime Lugo y Jaime Lugo Jr, respectivamente. Fernando Parilli Jr., abrió y cerró el 5 y 6 nacional con sus representados de Zucchero y Sr. Gato Pardo. 

PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 73.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 TINTA FINA (6) 53 W. VÉLIZ 476,82
2 Bulma (4) 53-3 Yam. González -
3 Toda Una Rubia (9) 54 J. Lugo Jr -
4 Miss Morgan (USA) (2) 56 F. Querales -
5 Perfect Dream (8) 53-1 A. Ybarra -

Entrenador: Ale. Regalado. Ganador: 476,82. Place: 351,96 y 307,24. Exacta: 5.896,56. Trifecta: 3.641,58. Superfecta: 4.207,12.

SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 75.2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 GRAND SENSATION (7) 54 O. MEDINA 344,19
2 Miss Ducati (2) 54 F. Urdaneta -
3 Sol Viva La Paz (USA) (9) 55 R. Solano -
4 De Lara (4) 54 W. Véliz -
5 Gran Amelia (1) 55 J. Lugo -

Entrenador: J. Salvador. Ganador: 344,19. Place: 178,54 y 201,75. Exacta: 4.337,99. Trifecta: 76.450,19. Superfecta: Sin aciertos. 

TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 68

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 WICKED GAME (1) 53 R. CAPRILES 196,47
2 Ciro (3) 53.5 R. Solano -
3 Inmenssus (9) 53 A. García P. -
4 Coming Home (2) 53-3 S. Yanez -
5 El Gran Campeón (4) 53 Jer. Alvarado -

Entrenador: O.M. González. Ganador: 196,47. Place: 171,37 y 287,19. Exacta: 890,66. Trifecta: 13.412,15. Superfecta: Sin aciertos. Ret.: 10.

CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 MY AMAZING MATE (USA) (1) 54 J. LUGO 546,89
2 Srta. Buleria (USA) (3) 54 F. González Jr. -
3 Latina Fina (4) 53 R. Capriles -
4 Donostia (USA) (5) 54 F. Quevedo  -
5 Presumida (6) 53 J.D. Galicho -

Entrenador: N. Kicich. Ganador: 546,89. Exacta: 2.475,26. Trifecta: 1.038,91. Ret.: 02-07.

QUINTA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 66.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 GRAN TORRENTE (USA) (2) 56 I. PIMENTEL JR. 171,46
2 Kupido (USA) (4) 56 J. Aray -
3 My Inspiring Mate (USA) (7) 56 J. Lugo -
4 Rebujito (USA) (1) 56 F. Quevedo -
5 Chokolate (USA) (5) 56 J. Aranguren -

Entrenador: I. Martínez. Ganador: 171,46. Place: 147,91 y 146,71. Exacta: 1.479,54. Trifecta: 2.921,61. Superfecta: 3.001,07. Pool de 4:10.322,08. Ret.: 03.

SEXTA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 THE EXQUISITE GIRL (USA) (6) 56 I. PIMENTEL JR. 798,32
2 De Gala (7) 53.5 Jer. Alvarado -
3 Divina Providencia (USA) (5) 56.5-2.5 J.D. Calicho -
4 Spring Clean (2) 54-1 O. Medina -
5 Mezcal (9) 53 K. Perfecto -

Entrenador: I. Martínez. Ganador: 798,32. Place: 231,28 y 149,78. Exacta: 1.873,41. Trifecta: 4.030,63. Superfecta: Sin aciertos. 

SÉPTIMA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 73.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 GRAN ANDRÉS (9) 54-3 L. FUNEZ JR. 1.046,84
2 Quantum Leap (6) 55 R. Capriles -
3 Pharoah's Dynasty (USA) (7) 59-3 E. Guía -
4 Astro Zeta (3) 53 J. Lugo -
5 Comandante Camilo (1) 53 J.C. Rodríguez -

Entrenador: J.D. Rivas. Ganador: 1.046,84. Place: 292,56 y 168,89. Exacta: 6.777,23. Trifecta: 4.203,92. Superfecta: 11.195,70. 

OCTAVA CARRERA - DISTANCIA 1.000 MTS - TPO: 85.3. XXIII Clásico "Gelinotte" (Grado II)

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 FATIMA BLUSH (USA) (8) 56 J. LUGO 128,36
2 Willy Nilly (USA) (6) 56 J. Lugo Jr. -
3 Mora Linda (2) 54 F. Quevedo -
4 Latina Parts (4) 53.5 J. Aray -
5 Farolera (USA) (1) 56.5 J.A. Rivero -

Entrenador: R. D'Angelo. Ganador: 128,36. Place: 110,00 y 381,41. Exacta: 1.065,78. Trifecta: 2.871,94. Superfecta: 14.869,35. 

PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 82

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 BROTHER WILL (2) 53-3 S. YÁNEZ 380,30
2 Mad Max (5) 53 I. Pimentel Jr. -
3 Dumpling (3) 53 J.G. Hernández -
4 Base Armador (8) 53 W. Véliz -
5 Bendito (10) 55-3 L. Funez Jr. -

Entrenador: J. Romero R. Ganador: 380,30. Place: 215,33 y 446,35. Exacta: 6.129,89. Trifecta: 132.645,49. Superfecta: sin aciertos. Pool de 4: 20.602,20.  Ret.: 04. 

SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 73.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 ZUCCHERO (2) 53 Y. DÍAZ 163,44
2 Vinicius Jr. (6) 57 I. Pimentel Jr. -
3 Theo (8) 53 J. Lugo Jr. -
4 Tirolocomcgraw (7) 53 F. Urdaneta -
5 Online (1) 55 J. Lugo -

Entrenador: F. Parilli Jr. Ganador: 163,44. Place: 181,19 y 285,14. Exacta: 1.201,06. Trifecta: 29.141,85. Superfecta: 97.085,20. Triple Apuesta: 862,20. Doble Perfecta: 3.641,83. Ret.: 03. 

TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.600 MTS - TPO: 97 I Condicional Especial Copa "Belleza Venezuela"

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 EKATI KING (USA) (7) 58 J. ARANGUREN 156,87
2 Sol Victoreado (USA) (6) 58 J. Lugo Jr. -
3 Le Revele (ARG) (5) 58 R. Solano -
4 Magicshadow (USA) (4) 58 J. Aray -
5 One Thing (BRZ) (2) 58 F: Quevedo -

Entrenador: G. Márquez. Ganador: 156,87. Place: 110,00 y 162,84. Exacta: 1.037,28. Trifecta: 1.406,65. Superfecta: 2.317,01.

CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 71.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 CHOSEN FACTOR (USA) (6) 56 J. ARAY 177,86
2 Miss Paola (USA) (5) 56 J. Lugo Jr. -
3 Mama Bella (USA) (1) 56 J. Lugo -
4 Easyyouplease (USA) (2) 56-2 O. Rivas -
5 Cosmic Love (3) 54 E. Betancourt -

Entrenador: G. Márquez. Ganador: 177,86. Place: 154,30 y 315,01. Exacta: 769,56. Trifecta: 2.832,30. Superfecta: 4.168,96. 

QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 84.4 XXIII Clásico "Millard Ziadie" (Grado II)

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 BLACK STONE (5) 53 J. LUGO JR. 915,58
2 Pontevecchio (1) 54 F. González Jr. -
3 Ponsigue (3) 53.5 W. Véliz -
4 El Irlandés (4) 53 R. Capriles -
5 Zorro Viejo (USA) (2) 58 I. Pimentel Jr. -

Entrenador: R. D'Angelo. Ganador: 915,58. Place: 247,07 y 229,40. Exacta: 6.535,96. Trifecta: 10.909,46. Superfecta: 35.723,40. 

SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 75

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 SR. GATO PARDO (1) 56 F. GONZÁLEZ JR. 313,13
2 Tibu (PAN) (5) 55 F. Véliz -
3 Reycharles (11) 56 I. Pimentel Jr.  -
4 Chamuel (2) 54 J. Lugo Jr, -
5 Contra Todo (10) 54 F. Puello  -

Entrenador: F. Parilli Jr. Ganador: 313,13 Place: 371,68 y 156,70. Exacta: 1.420,06. Trifecta: 1.740,18. Superfecta: 1.904,90. Triple Apuesta: 9.180,76. Súper Pool de 4: 20.336,78. . 5y6 nacional *5* (Bs. 5.175,35). 5y6 nacional *6* (Bs. 274.869,72). 

Tag de notas

Seguir en Google News

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?