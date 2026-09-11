Datos de última hora para el Hipódromo Internacional La Rinconada 13-9-2026

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Este domingo, en marco de otra gran jornada especial de grandes emociones pautada para la reunión N° 36 de la temporada en La Rinconada, en la cual fueron programadas 14 carreras que incluyen los eventos principales para la edición XXIII Clásico “Millard Ziadie” (GII), XXIII Clásico “Gelinotte” (GII) y la condicional especial Copa “Belleza Venezolana” que junto al 5 y 6 nacional se convierten en los máximos atractivos de la semana.

La pasión del 5y6: El juego de las mayorías

Como es costumbre, el 5y6 Nacional se posiciona como el alma de la jornada sabatina. Para esta reunión, se proyectan dividendos sumamente atractivos, donde se ofrece una recompensa de oro para aquellos analistas y conocedores que logren descifrar el siempre exigente cuadro valenciano. La adrenalina estará a flor de piel desde el momento en que se abran los aparatos en la primera válida.

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Para quienes buscan llevar la emoción al siguiente nivel, MeridianoBet se consolida como la plataforma aliada. Ya sea que te encuentres en las tribunas o siguiendo la transmisión desde casa, podrás realizar tus jugadas en tiempo real con total seguridad.

Datos de última hora Hipódromo La Rinconada: Datos gratis Meridiano

Toda Una Rubia (9) – Tinta Fina (6) – Miss Morgan (USA) (2) Gran Amelia (1) – Grand Sensation (7) – Miss Ducati (2) David Great Rock (5) – Ciro (3) – Alfayiz (7) Latina Fina (4) – Donostia (USA) (5) – Srta. Buleria (USA) (3) Gran Torrente (2) – My Inspiring Mate (USA) (7) – Rebujito (USA) (1) Divina Providencia (USA) (5) – Reina Helena (USA) (5) – De Gala (7) Pharoah’s Dynasty (USA) (7) – Quantum Leap (6) – Gran Andrés (9) Fatima Blush (USA) (8) – Farolera (USA) (1) – Mora Linda (2) Bendito (10) – El Trueno (6) – My Funny Nonno (11) Ancelotti (10) – Online (1) - Zucchero (2) Ekati King (USA) (7) – Le Revele (ARG) (5) – Rockville (USA) (3) Easyasyouplease (USA) (2) – Chosen Factor (USA) (6) – Mama Bella (USA) (1) Bunker (9) – El Irlandés (4) - Black Stone (5) Tibu (PAN) (5) – Raycharles (11) – Sr. Gato Pardo (1)

Fijo: Gran Amelia (1) (segunda carrera)

Dato: Ancelotti (10) (décima carrera)

Buen dividendo: Easyasyouplease (USA) (2) (décimasegunda carrera)

¡Suerte y Gaceta Hípica!