La Rinconada: Voló en su ajuste y quedó listo para la victoria en la Copa Belleza venezolana

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A la altura de la undécima competencia se disputará, en distancia de 1.600 metros, la primera edición de la Copa Belleza Venezolana, un llamado para ejemplares nacionales e importados de tres y más años. Las puertas del aparato se abrirán a las 5:30 de la tarde, en lo que será la tercera prueba válida para el juego del 5y6 Nacional.

La Rinconada: Voló en su ajuste y quedo listo para la victoria en la Copa Belleza venezolana

Como es costumbre en el Hipódromo La Rinconada, las jornadas de ejercicios y ajustes se realizan los días miércoles y jueves con el fin de afinar detalles cara a la participacíon de los ejemplares en las distintas pruebas donde participarán. En la tarde del pasado miércoles 9 de septiembre, la división oficial de tomatiempos del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) publicó en sus redes sociales el primer listado de la semana.

Entre los trabajos más destacados figura el del argentino Le Revele, ejemplar que dirá presente en la cita estelar. El pupilo de Fernando Parilli, perteneciente al Stud «Transformers-Rosa Mística», destacó en su trazo y se perfila como una de las cartas principales de su entrenador. El preparador también presentará al argentino Tuco Salamanca y al brasileño One Thing.

Le Revele, listo para su segunda victoria en La Rinconada:

El hijo de Equal Talent en Sylvie Guillem por Freud, nacido en el Haras San Lorenzo de Areco (Argentina), ejercitó de la siguiente manera:

Ajuste: 14" – 26"1 – 38"2 (600 metros) 50"3 (2p), 62"4 (4p) y 75"4 de segunda vuelta. Trabajó sin exigencias, lució extraordinario y remató en 12"1 bajo la conducción de Rafael Solano en silla.

Briseos previos en La Rinconada: