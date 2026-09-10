¡Exclusiva! El jinete más ganador de la historia incluye a La Rinconada en su gira de despedida

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Para un atleta profesional de alto rendimiento, la palabra retiro no es nada fácil de asimilar. Sin embargo, cuando llega el momento, lo asume con madurez y entereza. Por esa etapa transita el jinete brasileño Jorge Ricardo, el hombre récord del hipismo mundial, quien anuncia el final de su etapa sobre los puros de carrera.

Reconocido en todos los hipódromos del mundo, las 13.382 victorias que Jorge Ricardo ha logrado en distintos países son una huella inalcanzable para cualquier profesional. Como parte de su despedida, que será el próximo mes de junio de 2027 en su natal Brasil, el veterano fusta tendrá una gira especial (similar a la que realizó Lanfranco Dettori) y dentro de los circuitos a visitar se encuentra el Hipódromo La Rinconada, en Venezuela.

Jorge Ricardo cuelga la fusta

Nacido en 1961, Jorge Antonio Ricardo es una figura deportiva orgullo de Brasil. A sus 65 años, está consciente de todo lo que ha logrado. En exclusiva para Meridiano y Gaceta Hípica, habla sobre lo que significa este adiós de las pistas.

“Es una decisión que ya tengo tomada desde hace algún tiempo. Me estaba haciendo la idea y preparando para este momento, porque sabemos que no es fácil para un deportista de alto rendimiento tener la fuerza para dejar la profesión, pero creo que ya la alargué demasiado. Son pocos los jinetes que llegan a mi edad y siguen corriendo. Por más que me sienta bien tanto física como mentalmente, en la vida llega un momento en que tienes que tomar una decisión y saber cuándo retirarte”, apunta Ricardo.

Jorge Ricardo es el jockey más ganador en la historia del Gran Premio Latinoamericano (antiguo Clásico Latinoamericano de Jockey Clubs) con cinco triunfos. Su nombre figura en los principales hipódromos del continente y La Rinconada no es la excepción. En 2024 estuvo presente en Caracas para el campeonato de jinetes que se organizó con motivo de la Serie Hípica del Caribe.

“Las instalaciones del hipódromo son espectaculares. Cuando estuve allí, vi que todo era grande: las tribunas, la cancha, un jockey room de primera. Creo que le debo mucho al turf y me encanta la idea de hacer una despedida en cada hipódromo en el que corrí, y Venezuela está dentro de ese grupo. Allá fui muy bien recibido por el público y me encantaría hacer una última carrera en Venezuela, así como lo haré en Uruguay, Chile, Argentina y en otros países donde, si pudiera hacerlo, sería bárbaro”.

La fecha del domingo 1 de noviembre aparece disponible en el calendario de Jorge Ricardo, lo que significaría que estaría en La Rinconada para montar en el Gran Premio Clásico Simón Bolívar (G1), la prueba más importante del hipismo venezolano, que se disputará esa tarde en trayecto de 2.400 metros.

“Mi última carrera será en junio de 2027, en el Gran Premio Brasil. Ese será el día más triste de mi vida. Ya después de allí, no correré más”, expresa con sentimiento Jorge Ricardo.